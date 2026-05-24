1978年に競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の三冠牝馬をはじめ、多くの名馬を育てた国枝栄氏。今年2月に定年を迎えた氏が、華やかで波乱に満ちた競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴る「週刊ポスト」のコラム連載「人間万事塞翁が競馬」。今回は、厩務員になって初めての京都遠征について振り返ってもらった。

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トレセンの馬房数に限りがありながら頭数が多く、近隣の牧場との入れ替えが多い現代競馬では、厩務員の担当馬が替わることも多い。

今担当しているのはオルフェーヴル産駒の3歳牝馬トーアエレクトラム。祖母が桜花賞にも駒を進めたマルターズヒート。母ジョーヌダンブルは1勝しただけだが、叔父、つまり母の弟が関屋記念など重賞3勝のマルターズアポジーだ。

新馬勝ちが1月の中山ダート1800m。担当が決まってVTRを観たが、スムーズに中団を追走、直線だけで前を行く馬をまとめてかわし、2馬身半突き放す強い競馬だった。レースが行なわれた時は国枝厩舎のローレルクラウンばかり見ていたので、彼女のことは覚えていなかった。まさか自分が担当することになるなんて思ってもいない。

エレクトラムはオルフェーヴル産駒にしては落ち着きもあっておとなしい。牝馬で500キロ近いけれど、手足が長くて爪もしっかりしており、脚元も丈夫そう。皮膚が薄くて、心肺機能も優秀、追い切りを重ねても飼い葉食いは落ちないし、うるさくなることもない。ただ軽さがないので、ダートの長いところ向きといった印象だ。

5月17日、東京競馬場でも3歳1勝クラスの牝馬限定戦があったが、小島茂之調教師の判断でコーナーが4回ある京都競馬場のダート1800mに出走させることになった。

楽しみにしていた初めての京都遠征。土曜日の朝4時、同じレースに出る他の2頭と共に厩務員3人で美浦トレセンを出発した。調教師の時は、品川まで車で行って駅周辺の駐車場に入れ、新幹線で京都まで行ってタクシーで競馬場へ行っていたが、今回は厩舎から出発してドアtoドアで競馬場に着く。ロングドライブになるが、寝ていることも多いので快適だ。馬の様子はモニターで見ることができるが、3頭ともとてもおとなしい。途中東名高速道の掛川パーキングエリアで休息し、正午頃には京都競馬場に着いた。

レース当日、パドックでのエレクトラムは落ち着いていて前回のように靴擦れができることもなかった（笑）。騎乗するのはデビュー2年目、3キロ減19歳の森田誠也騎手。栗東所属ということもありこれまでは面識がなかった。馬場入りと同時にメンコを外すことに気を取られ、ハミを取るのを忘れていたら森田騎手に「先生!」と催促されちゃったよ。

今回はゲートまで行くこともなかったので、レースも見た。最後まで気を抜くことなく頑張って人気を上回る10着、まだまだキャリア3戦、これからレースを覚えていって欲しいね。

レースが終わってクールダウンした後、15時には京都競馬場を出発。やはり8時間ほどかけて美浦トレセンに戻った。馬体の手入れをして飼い葉をつけ、自宅に戻ったのは日付が変わる頃。往復計16時間で1100キロほどのドライブはさすがにちょっと疲れたけど、翌日は貴重な休日、朝からゴルフに出かけたよ。仕事が楽しければ趣味も充実するものだ。

※週刊ポスト2026年6月5・12日号