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濱口竜介監督最新作『急に具合が悪くなる』（6月19日公開）で主演のヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒が、『第79回カンヌ国際映画祭』コンペティション部門で最優秀女優賞を受賞した。

最優秀女優賞は、コンペティション部門に出品された全22作のうち、もっとも優れた女優に贈られる賞で、本作主演のヴィルジニー・エフィラと岡本多緒がW受賞を果たした。日本人での同賞受賞は史上初の快挙となる。

現地時間23日（日本時間24日未明）にフランス・カンヌで行われた授賞式で、エフィラは「一生忘れられない、いや、永遠に心に刻まれる人生経験」、岡本は「夢さえも超えています」と抱き合い、ときに言葉を詰まらせながらも喜びの声を語った。

今年は、コンペティション部門に日本映画が３作品（他２作品は是枝裕和監督『箱の中の羊』、深田浩司監督『ナギダイアリー』）同時に出品を果たすという、25年振りの快挙を成し遂げており、映画祭の開催前から話題となっていた。6月19日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー（C） 2026 Cinefrance Studios - Arte France Cinema - Office Shirous - Bitters End - Heimatfilm - Tarantula - Gapbusters - Same Player - Soudain JPN Partners