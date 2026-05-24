ROXYコラボ最新作♡夏気分を盛り上げるヘルシーなカプセルコレクション

ROXYとSunrise Shack Japanによる2026年夏のコラボコレクションが登場♡太陽みたいにポジティブで、自分らしくいられるSunrise Shackの世界観を落とし込んだ、ヘルシーで開放感たっぷりのラインナップが揃います。Tシャツや水着、小物まで夏気分を盛り上げる全6型を展開。ビーチにもデイリーにも映える、今季注目のカプセルコレクションです♪

夏ムード高まるアパレルライン

今回のコレクションでは、夏らしいリラックス感を楽しめるTシャツ3型が登場します。

「HIBISCUS MINI TEE」は4,950円（税込）。柔らかくフィット感の良い素材を使用し、コンパクトなシルエットで女性らしい着こなしを楽しめます。ヘルシーな肌見せコーデにもぴったりです。

「GOOD DAY TEE」は5,500円（税込）。ゆったりとしたシルエットが特徴で、ビーチスタイルからデイリーユースまで幅広く活躍。ラフなのにこなれ感のある雰囲気を演出してくれます。

「CUTOFF TEE」は4,400円（税込）。リラックス感漂うオフショルデザインで、肌当たりの良い素材を採用。抜け感のある大人カジュアルコーデを楽しめる一枚です。

FRAY I.D×Reebok第2弾♡洗練スポーティな別注スニーカー＆新作登場

ビーチ映えする水着＆小物

「BIKINI」は14,300円（税込）。今回のコラボレーションのためにデザインされたオリジナルタイダイ柄プリントと、シンプルに着こなせるSOLIDの2色展開です。

ヘルシーなムードとROXYらしいアクティブ感を両立したデザインで、夏のビーチシーンをおしゃれに彩ってくれます♡

小物アイテムにも注目です。

「SCARF」は3,300円（税込）。バッグに巻いたり、ヘアアレンジに取り入れたりと、コーディネートのアクセントにぴったり。夏らしいスタイリングを楽しめる万能アイテムです。

「STICKER」は440円（税込）。直径6cmサイズで、スマートフォンケースの中にも収まりやすいコンパクト仕様。ノートやミラーなど身の回りの小物に貼って、自分らしいカスタマイズを楽しめます。

コレクションは2026年5月23日（土）より発売開始。GREENROOM FESTIVAL 2026（横浜赤レンガ）では現地販売も実施されます。

さらに、全国のROXY取扱直営店（QUIKSILVER STORE、BOARDRIDERS STORE、ROXY STORE）、The Sunrise Shack Japan各店舗（稲村ヶ崎店／原宿店／アラハビーチ店）でも販売。

ROXY ONLINE STOREでは5月26日（火）より販売予定です。

GREENROOM FESTIVAL限定企画も開催

また、GREENROOM FESTIVAL会場では限定ノベルティイベントも開催♡

ROXY×The Sunrise Shack Japanコラボ商品を購入した方に、会場内The Sunrise Shack Japanブースで利用できる「アサイーボウル トッピング無料券」をプレゼント。

ショッピングもグルメも楽しめる、この夏だけの特別なイベントをぜひ満喫してみてください♪