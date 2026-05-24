「中日３−５広島」（２３日、バンテリンドーム）

広島が終盤、中日救援陣を攻略して接戦をもぎ取った。森下、大野の投げ合いは序盤から激しい攻防となったが、デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は投球内容では大野を評価。序盤が不安定な森下については「投球の軸になる直球の制球力を磨いてほしい」と注文をつけた。

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森下は勝ち投手にこそなったが、反省の残る投球内容だった。このところ続いている立ち上がりの悪さが解消されていない。

具体的に言うと直球のコントロールだ。今シーズン、結果が伴わない大きな原因は、投球の軸になるこのボールの不安定さにある。

（先発した森下は初回一死後、山本、ボスラーの連打と細川の右犠飛で先制点を献上。さらに阿部、石伊の長短打で２点目。二回は鵜飼に左中間本塁打を浴びて早々と３点目を与えた）

初回の２失点は、その直球が引き金になっているし、二回の鵜飼の本塁打も２球続けた直球が甘く入って打たれたもの。変化球は多少アバウトでも構わないところはあるが、直球がアバウトでは捕手に迷いが生まれ、うまくリードしきれないものだ。

彼はスライダーやツーシームなどの横の変化ではなく、カーブやチェンジアップなどタテの変化を利用して奥行きで勝負するタイプ。緩急をつけるためにも直球が大事になってくる。

中日の先発大野は珍しく四回までに３点を失った。六回で降板したこの大野に広島打線は９安打を浴びせいている。しかし、捕手が構えたところにしっかりボールを投げていた。

ただ、追い込んでからの決め球に苦労していただけで、森下とは内容が違う。広島と同じように下位に低迷するチームでも勝てている（５勝１敗）理由は、そういうところにあるのではないだろうか。

五、六回には安定してきて、カーブでもストライクが取れていた。投球の合間にベンチで話し合って“補正”したのだろう。その点は評価したいが、投げてみなければ調子が分からない、では困るからね。

もともとコントロールのいいタイプではなかったが、もうワンランク上を目指すなら、立ち上がりから自分のボールを操れる技量を早く身につけてほしい。

今後イニング数を伸ばすためにも勝ち星を伸ばすためにも、ムダ球を減らし狙ったところへ投げきる制球力は不可欠だろう。