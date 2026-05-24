高校生モデル、YouTuber、インフルエンサーの田中陽菜（17）が24日、Xで文書を発表し「今回お騒がせしてしまっている件についてですが、まずは関係者の方、せっかくの撮影だったにもかかわらず、不快な思いをさせてしまい、申し訳ございません」と謝罪した。

田中をめぐっては、ファンが25日の田中の18歳の誕生日に投稿するため、レンタルスペースで撮影を行った後、汚したまま帰ってしまい、その後に同所を使おうとしたモデルの、ゆいちゃんがXに投稿した画像が波紋を呼んでいた。

ゆいちゃんは「撮影するためにレンタルスペースきたらぐっちゃぐちゃだったんだが セルフクリーニングと原状回復必須の場所なのに管理者さんから返信もこなくて困ってるあとなぞに大量の雑誌あった」と投稿。さらに部屋の運営者から掃除を要求され「これゆいが掃除するってこと？？ ひどすぎませんかー普通に返金対応してほしいです」と苦言を呈し、結果的に全額返金対応がなされたと報告。一連の投稿はX上で論議を巻き起こしていた。

田中は「ファンの皆様へ すごくお気持ちは嬉しいです。ありがとうございます」と誕生日を祝おうとするファンの思いには感謝。一方で「ですが周りの方にご迷惑がかかるようなことやマナー違反になる行為は今後避けていただけると嬉しいです」とファンに呼びかけた。さらに「私だけではなく日々皆様に支えていただいてできているこの活動でありますので私含め今後気を付けていきたいと思います。大変申し訳ございませんでした」と謝罪を重ねた。

X上には「陽菜ちゃんは悪くない」「ファンの方は自分の振る舞い次第で推しのイメージが損なわれ迷惑をかけることを意識して猛省していただきたい」などと、田中を擁護する声が相次いだ。また「自分のファンも大切にしてるのが伝わる。大切だからこそ自分のファンがしたから謝ってるのも伝わる」と、田中の謝罪の真意をくみ取ろうとした声もあった。

田中は、ABEMAの高校生青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」で人気を呼び、同番組で共演した西小路侑汰（17）と、2月9日放送の「テグ編」最終話で“ゆたひな”カップルが成立。ただ、4月28日にインスタグラムのストーリーズで、そろって別れたと報告していた。