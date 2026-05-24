367馬力の新世代ワゴン登場

アウディ ジャパンは2026年5月21日、プレミアムミッドサイズワゴンの「A5アバント」シリーズ初のプラグインハイブリッド（PHEV）モデルとなる新型「A5 Avant TFSI e-hybrid quattro S line（A5アバントTFSI e-ハイブリッドクワトロSライン）」を発表し、同日より発売しました。

アウディのA5シリーズは、従来の「A4」シリーズと「A5スポーツバック」を統合し、新設計のPPC（プレミアム プラットフォーム コンバッション）を採用した新世代モデルとして、日本では2025年2月より販売されています。

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今回追加された新型A5アバントTFSI e-ハイブリッドクワトロSラインは、同シリーズ初となるプラグインハイブリッド（PHEV）モデルです。

ボディサイズは全長4835mm×全幅1860mm×全高1450mm。アバントならではの美しいルーフラインを維持しつつ、大容量バッテリーを搭載しながらもラゲッジルームは361リットルの容量を確保しており、実用性と最新の電動化技術がしっかりと詰め込まれています。

パワートレインは、最高出力252ps・最大トルク380Nmを発生する2リッター直列4気筒ターボエンジンと、最大105kW（143ps）・350Nmを発揮する強力な電気モーターを組み合わせています。

これにより、システム最高出力367ps、最大トルク500Nmという、ハイパフォーマンスモデルである「S5アバント」に匹敵する圧倒的な性能を実現しました。

0-100km／h加速はわずか5.1秒と、S5アバントの4.5秒に迫る鋭い加速性能を誇ります。駆動システムにはAWDクラッチ式の「quattro（クワトロ）」四輪駆動システムを搭載し、あらゆる路面状況でアウディらしい安定感とダイナミックな走りを実現。トランスミッションは7速Sトロニック（DCT）が組み合わされます。

バッテリーは総電力量25.9kWh（正味容量20.7kWh）の新開発大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。「EVモード」でのEV走行換算距離は最長108km（WLTCモード）を達成しており、日常走行の多くを電動のみでカバーすることが可能です。また、回生ブレーキ性能も大幅に向上しており、ステアリングのパドルシフトを使って回生レベルを3段階で調整できます。なお、WLTCモード燃費は13.9km／Lです。

装備面でもS5アバントと同レベルの充実した内容が用意されています。標準装備として、S lineパッケージやダークAudi rings＆ブラックスタイリングパッケージ、カラードブレーキキャリパーレッドなどを採用。

さらに「テクノロジーパッケージプロ」も標準で備わり、助手席用の10.9インチMMIパッセンジャーディスプレイ、ダンピングコントロールSスポーツサスペンション、デジタルOLEDリアライトが搭載されます。

また、ヘッドライニング内蔵のレーダーセンサーで車内の置き去りを防止する「リヤオキュパントディテクション（後席乗員検知機能）」といった最新の安全装備も含まれています。

A5アバントTFSI e-ハイブリッドクワトロSラインの価格（消費税込）は、1176万円です。