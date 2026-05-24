金子駆大が6差10位 星野陸也と桂川有人32位で最終日へ
＜ソウダル・オープン 3日目◇23日◇リンクフェン・インターナショナルGC（ベルギー）◇6940ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第3ラウンドが終了した。ザンダー・ロンバード（南アフリカ）がトータル18アンダーで首位を守り、完全優勝に王手をかけた。
【動画】金子駆大、華麗なショット・イン・イーグルの瞬間
トータル15アンダー・2位にM.J. ダフュー（南アフリカ）、トータル14アンダー・3位タイにジェイコブ・スコフ・オレセン（デンマーク）らが並んでいる。8位から出た金子駆大は2イーグル・2バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「68」でプレー。トータル12アンダー・10位タイで最終日に向かう。2バーディ・3ボギーの「71」と落とした星野陸也はトータル7アンダー・32位タイに後退。桂川有人は5バーディ・1ダブルボギーの「68」でトータル7アンダー・32位タイに順位を上げた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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