“ウルトラマン俳優”つるの剛士、「ウルトラマンカラー」の愛用サーフボードに反響 特注したオリジナルの1枚
タレントで“ウルトラマン俳優”としても知られるつるの剛士（50）が22日、自身のインスタグラムを更新。「ウルトラマンカラー」の愛用サーフボードを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「ボードも隊長もかっこいい！」つるの剛士の“ウルトラマンカラー”の愛用サーフボード
つるのは、1997年放送の『ウルトラマンダイナ』で、宇宙を舞台に怪獣たちと闘う主人公、アスカ・シン隊員（ウルトラマンダイナ）を演じた。
サーフボードは、2022年に出来上がったオリジナルの1枚。完成当時、自身のブログでは「デザイン、カットからシェイプ、色付け…ここまでの工程をずっと見てきたのでとても感慨深いです。しかも注文になかったウルトラマンカラー！近江さん、ありがとうございました!!」と、感謝とともに喜びの報告をしていた。
この日の投稿では、ボードの手入れをする様子を紹介。「それにしてもずっと波がない。。ただ、私の足はすでに夏真っ盛り」と早くサーフィンを楽しみたくて、うずうずしているようだった。
コメント欄には「オリジナルウルトラマンカラーボードめちゃかっちょいい〜」「シンプルだけどウルトラマンカラー素敵です サーフィンしてるつるちゃんもUPしてください」「ボードも隊長もかっこいい！」「良い波来ますように」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「ボードも隊長もかっこいい！」つるの剛士の“ウルトラマンカラー”の愛用サーフボード
つるのは、1997年放送の『ウルトラマンダイナ』で、宇宙を舞台に怪獣たちと闘う主人公、アスカ・シン隊員（ウルトラマンダイナ）を演じた。
サーフボードは、2022年に出来上がったオリジナルの1枚。完成当時、自身のブログでは「デザイン、カットからシェイプ、色付け…ここまでの工程をずっと見てきたのでとても感慨深いです。しかも注文になかったウルトラマンカラー！近江さん、ありがとうございました!!」と、感謝とともに喜びの報告をしていた。
コメント欄には「オリジナルウルトラマンカラーボードめちゃかっちょいい〜」「シンプルだけどウルトラマンカラー素敵です サーフィンしてるつるちゃんもUPしてください」「ボードも隊長もかっこいい！」「良い波来ますように」などと、さまざまな声が寄せられている。