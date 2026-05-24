ファン投票によって選出されたトップレーサーが激突するＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」が２６日に開幕する。その舞台となるボートレース浜名湖でボートレース・知博＆競輪と知広が対談。最終回となる第３回では「オールスター」への思いを明かした。（進行＝星野あゆみ）

星野 オールスターという大会についての思いは？

深谷知博 やっぱりファンの１票で出られる大会っていうのは思いも違って挑むような感じですね。今回の浜名湖オールスターは地元っていうデビューからずっと育ててもらった場所で、いろんな関係者の方もいらっしゃる。本当にそういう方、身近な方々に結果で見せられたらと思っています。

深谷知広 競輪ではファン投票上位９選手がドリームレースを走れる。本当に特別な思いがあります。グランプリは強ければ勝てる。まあ、それが難しいんですが…。でもドリームレースは選ばれないと走れない舞台。今まで一度もこのレースを勝ててなくて勝ちたい気持ちが強くあります。地元のオールスター、現地に応援に来ますから頑張ってほしいです！

知博 地元の意識は力にもプレッシャーにもなる。力みというか緊張の感を強く持ち過ぎないっていうのは地元を走る時に思います。最近フライングを切ったこと（５月７日、浜名湖準優）によって、いい意味でいい緊張感で臨めるかなってポジティブに考えています。気負い過ぎていない時の方が成績の良いことが多い。いったん引いた目で見れるっていうのが大事です。

星野 大きいレースに挑む時のルーティンとかはありますか？

知広 う〜ん、どうかな。

星野 うなぎですか？

知広 うなぎはいつも食べてます（笑い）。サウナはレース前に行きますね。サウナがルーティンかもしれない。普段は入らないけど、レースの前には行きますね。

知博 僕はもうやっぱり気負いたくない。逆にどんだけフラットでいけるか、です。だから大きなレースだから何か変化をつけるかって言われたら別に…。ちょっとその気になるとすぐ事故をする。それがこないだのことですね（笑い）。

星野 今回は鎌倉涼選手と一緒の参加です。夫婦で同じレースを走るのはどうなんですか？

知博 準優とか優勝戦とかってなったら、仕方ない。でも個人的には絶対、走りたくないですね。予選が終わってとかだったらまだあれですけど、予選中とかは…。一緒に走るのは嫌です。

知広 結構、一緒に走っているんですか？

知博 結構、何回も走ってるんですよ。結婚する前に割とＧＩとかで…。わざと組まれてるんじゃないかなっていう時もあった（笑い）。

知広 競輪も夫婦で選手の人はいますが、男女が一緒にレースを走ることがないので、想像もつかないですね。

星野 レース場入りは夫婦一緒ですか？

知博 一緒じゃなかったら、なんかザワつくでしょう（笑い）。一緒に来ると思います。ワハハ。