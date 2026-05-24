意識したプレーが無意識にプレーできるようになるまでに必要な練習時間とは？【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる！デキるプレー55】

意識したプレーが無意識にプレーできるようになるまでに必要な練習時間とは

技術を無意識に使えるまで練習をしよう

【どうして】意識したプレーではなく無意識のプレーこそが習得となる 技術を習慣化させるには2～3ヶ月の反復練習が必要

選手から「ボールを止めて蹴るはもうできるよ！」という言葉を耳にします。しかし、どんな場面でも完璧にこなせるレベルなのでしょうか。相手が目の前にいてプレッシャーを受けている状態でも同じようにできるのでしょうか。技術の習得にはそれなりに時間がかかりますし習慣化できるようにするには日ごろの反復練習は欠かせません。

技術を習慣化させる、つまり意識している状態から無意識でできるようになるまで磨きましょう。ある学者の研究で新しい習慣が身につくまでの平均時間は66日だと言われています。目安として2～3ヶ月は続けてください。

コーチからひとこと

小学生の年代こそ技術習得に適しています。ボールテクニックを磨けばプレーに余裕が生まれます。

【出典】『ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやっている！デキるプレー55』著：鈴木宏