お金も道具もいらず誰でもすぐにできる！おすすめしたい最強のダイエットとは？【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

お金も道具もいらず誰でもすぐにできる！おすすめしたい最強のダイエットとは

思い立ったその日がスタート日

皆さんは、これまでどんなダイエット方法にチャレンジしたことがありますか。ジムに通って筋トレや水泳を試してみたり、通販などでダイエット食品を購入してみたり……。どれもお金や道具などが必要で、継続していく以前に、始めるのすら難しいと感じた思いがあるかもしれません。

しかしずぼら断食は、ただ食べない時間をつくるだけのシンプルなダイエット方法です。わざわざどこかに出向いて運動をすることもなければ、専用の道具や特別なサプリメントなども一切要りません。思い立ったら、その日から誰でも手軽に始められるのです。さら

さらに、初期費用がかからないという優れもの。むしろ、食事を減らした分、食費の節約に繋がる嬉しいメリットもあります。また、食事制限によるダイエット方法の場合ですと、メニューを考えるたびに頭を悩ませた経験があるのではないでしょうか。間違った食事制限はリバウンドの原因になるだけでなく、健康に害を及ぼすかもしれないからです。

でも、食べないだけのずぼら断食なら、そんな心配の元となる献立選びをはじめ、食事の準備や後片づけなどに費やしていた時間が省け、浮いた時間を今までできなかったことに使えるようになれるのです。

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』

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