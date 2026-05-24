【卵白1個分で】サクサクッと香ばしい「チュイール」が簡単に作れる

ちょっとおしゃれなフランス菓子を気軽に手作り

家で手軽においしいおやつを作りたい、というみなさんにおすすめの、フランス発祥のサクッと香ばしいお菓子「チュイール」。今回は定番のアーモンドだけでなく、いろいろな味バリエをご紹介します。

アーモンド＆レモンの皮

ごまが香ばしい

紅茶の上品な香り

ココナッツでお店みたいな味

おしゃれにクランベリー＆ココア

いろいろな風味を楽しめるのがうれしい

「チュイール」はフランス語でタイルや瓦を意味します。焼き上がりの熱いうちにめん棒などに軽く巻きつけてカーブをつけるのが特徴です。薄くサクサクとした食感、バターとアーモンドの香ばしさがたまりません。お店でパフェやアイス、プリンアラモードなどに添えられているのをご存じの方もいらっしゃるかもしれませんね。そのまま食べても、デザートのつけ合わせにしてもおいしいです。

材料は小麦粉、砂糖、バター、卵白など家によくあるものばかり。卵白1個分のレシピだから、ちょっと食べたいときに気軽に作れます。アーモンドスライスを加えた定番から、ごま、紅茶、ココナッツ、ココアまで、香りのいい材料で味の違いを楽しんでみてください。休日のティータイムは、お手製チュイールをゆっくり味わってみませんか。