今年も4月11日に101年目の東京六大学野球の新シーズンが幕を開け、選手たちはそれぞれの思いとともに、リーグ戦に臨んでいる。東大野球部に所属するスタンリー翔唯選手（スタンリーかい、＝23＝ 文科三類3年）は昨年11月、野球部の練習に取り組みながら司法試験に合格。現役の野球部員としては史上初の快挙を成し遂げた。一度は早稲田大学政経学部に入学し、大学2年の時に予備試験の合格を掴むも、「野球を本気でやりたい」思いが再燃し、東大の再受験を決意し、見事に合格を掴みとった。規格外な才能を活かして道を切り拓くスタンリー選手に、司法試験の合格秘話や将来の夢について伺った。【ライター・白鳥純一】（全2回のうち第2回）

【快挙】現役の東大硬式野球部員として初めて司法試験に合格したスタンリー翔唯選手

想像以上にレベルが高い、意外に感じた

2003年1月、東京・練馬区で生まれたスタンリー選手は、小学校1年で野球を始める傍らで勉強にも励み、中学受験で早稲田実業中等部に合格。都内屈指の名門校で6年間、白球を追った。早稲田大学政治経済学部に進学したスタンリー選手は一度野球から離れ、早稲田スポーツ新聞会に在籍。早稲田大学2年生だった2022年には司法試験の予備試験に合格も果たすなど、充実した学生生活を送っていたが……。高校時代は共に汗を流した知人が、神宮球場でプレーしている姿を見ているうちに、野球への思いが再燃。2023年8月に東京大学受験を決意し、翌年の入試で見事に文化三類の合格を勝ち取った。

スタンリー翔唯選手

「東京六大学に声援を送る早稲田大学の学生たちからは、『東大には絶対に負けられない』という雰囲気を少なからず感じますが、実際に東京大学の野球部に入ってみると、想像以上にレベルが高くて。野球の大好きな選手たちが真剣にプレーしているチームだなと感じました」

1学年下には田和廉投手（現、巨人）も在籍するなど、強豪校の早稲田実業高校でプレーしてきたスタンリー選手は、東大野球部の門を叩いた当初に感じた印象を明かすと、こう続けた。

「走攻守のどれかに長けていたり、特定の分野に詳しい選手がいたりして、互いの良い部分をチームに生かそうと刺激をし合えて、本当に良い環境が整っていると思います」

「さまざまな知見を深めたい」と、文科三類に

早稲田大学に在籍していた2022年に、合格率3.5〜4％程度の司法試験予備試験を突破すると、大学再受験のために一時勉強を中断するも、合格を掴み取った後に再開。野球部に籍を置き、週6日の練習に励みながらも、スタンリー選手はオンライン予備校を受講して司法試験（以下、本試験）に備えた。

「弁護士」を名乗れるようになるためには、その後に行われる憲法、民法、刑法による「短答式」（毎年7月）と、合格者に課される憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、選択科目による計8科目の論文試験（毎年9月）で構成される本試験に、原則として5年以内に合格する必要がある。

「練習と勉強を両立するのは難しそうだと思っていたので、直前期には週2〜3回に練習を減らしてもらうように監督にお願いし、何とか時間を作って合格することができたというのが実情でした」とやや控えめに語るスタンリー選手だが、文武両道を貫きながらも少ないチャンスをものにし、吉報を受け取った。

史上初の司法試験合格の快挙達成は、多くの注目を浴びた。それに加えて野球をするために大学再受験（しかも東大）を決めた経緯や、「司法試験に向けてる法律以外の学問に触れ、知見を深めたい」との思いから、多くの学生が文学部や教育学部などに進む文科三類を選択するなど、栄冠の裏にある規格外のエピソードは枚挙にいとまがない。

夢は政治家。良さを素直に認められるような国にしたい

そして、スタンリー選手が弁護士を志すことに決めた理由も、どこか個性的だ。

「僕はアメリカと日本にルーツがあり、両国の素晴らしさを感じながら過ごしてきましたが、多くの日本人が自国の素晴らしさよりも、ネガティブな側面に目を向けているように感じることがあって。『自国の良いところを素直に褒められるような国に出来れば……』と、高校3年生の時に政治家を目指すことに決めたんです。僕が『どうすれば夢を叶えられるか』を考えながら国会議員のプロフィールを見ていると、官僚か弁護士出身の方が多くいらっしゃって。目標に辿り着くために、自分に向いていそうな弁護士を選ぶことに決めました」

直前期には毎朝4時30分に起床し、「トレーニングやランニングで適度に息抜きしながら、多い時は10時間ほど机に向かっていた」というスタンリー選手。

初学者には独特で、難解に見える法律用語が並ぶ参考書を眺めながらも、決して挫けることなく、「中学生でもわかるような言葉に置き換え、具体例と合わせて理解するように心がけながら」勉強に励んだ、

そして、試験合格に向けたスケジュールも緻密に管理し、時間の経過とともに人間の記憶がどのように薄れていくかを研究した「エビングハウスの忘却曲線」の原則に倣って、自身が忘れやすいタイミングで復習することを心がけ、知識の定着を図った。

少しでも高いレベルで野球を続けたい

高校時代にはさまざまな本を読み耽り、『嫌われない勇気』（古賀史健・岸見一郎）や、仙台育英高校を率いる須江航監督の言葉に触れ、「共感することも多かった」と話すスタンリー選手。二つの難関を乗り越えたその先の目標は、政治家として「多くの人々を救えるような政策を作る」ことと、大学を卒業した後に「少しでも高いレベルで野球を続けられるようになる」ことだそう。

かつては早稲田実業高等部野球部に籍を置き、内野手としてプレーするも、チャンスを掴むには至らず。高校2年生の時にコーチに転向したスタンリー選手は、5年間のブランクを経て、再び真摯に野球と向き合っている。

「得意としている打撃では、練習試合を通じてそれなりに手応えを感じていますが、近距離でボールを投げる感覚をまだ取り戻せていないところがあって、現在は外野手として練習を続けています。今年からDH制が導入されますが、最初からDHを目指すのではなく、まずは守備力を高めてレギュラー争いに食い込み、チャンスに好打を放ってチームに貢献できる選手になりたいと思っています」

今年4月には101年目の東京六大学野球が幕を開け、熱戦が繰り広げられている。東大は開幕でドラフト指名候補が揃う明治大戦（4月11日）に2対3と惜敗。早稲田大1回戦（4月19日）では、9回引き分け（2対2）に持ち込むなどの健闘を見せると、2連勝した法政大戦（5月9〜10日）では、9年ぶりの勝ち点を獲得。もし、最終戦カードの立教大戦で勝ち点を獲得すれば、1997年秋以来の単独最下位脱出と、1981年春以来の複数勝ち点獲得と、記録ずくめのシーズンとなる。

「まずはリーグ戦に出場し、そこで味わった感覚をもとに新たな目標を見つけていきたい」と話すスタンリー選手の出番はまだないが、チームの勢いに乗り遅れることがないようにと、虎視眈々とチャンスを窺っている。

本番に向けたプランニングと継続性

短期間での合格を手にした功績とは対照的に、継続の重要性を訴えるスタンリー選手は、大学受験に大切なこととしてこう続けた。

「僕は、大学入試の結果は事前の戦略で決まると思っていて。自身の実力を照らし合わせながら、合格に必要な点数をどのように取っていくのか。そして、本番に向けたプランを日々見直しながら、勉強を続けていくことがとにかく大事だと思っています。勉強を積み重ねていけば少しずつ成果が表れてくると思うので、自分を信じて努力を続けてほしいです」

そう受験生にエールを送るスタンリー選手も、4月に幕を開けた東京六大学野球・春季リーグ戦への出場を目指して、奮闘を続けている。神宮球場でプレーするその勇姿が見られる日の訪れを期待しながら、新たな歴史を築こうとしているチームの戦いぶりを見守りたい。

第1回【神宮で野球がしたいです……「スタンリー翔唯（23）」早実から早大政経に進むも東大を受験した理由を明かす わずか8ヶ月の受験勉強で合格した背景に「夏休みまでに必ず終わらせておくべきこと」】では、野球が大好きだった幼少期の頃から、早稲田実業への受験、そしてさらに東大受験をした経緯になどについて、詳しく伺いました。

ライター・白鳥純一

デイリー新潮編集部