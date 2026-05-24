今年も4月9日に101年目の東京六大学野球の新シーズンが幕を開け、選手たちはそれぞれの思いとともに、リーグ戦に臨んでいる。東大野球部に所属するスタンリー翔唯選手（スタンリーかい、＝23＝ 文科三類3年）は昨年11月、野球部の練習に取り組みながら司法試験に合格。現役の野球部員としては史上初の快挙を成し遂げた。早稲田実業高校の野球部では、学生コーチも経験。早稲田大学では新聞部に在籍した後、東京大学硬式野球部の門を叩き、プレーを続ける異色の経歴のスタンリー選手に勉強法や、東京大学再受験を決めた理由について伺った。【ライター・白鳥純一】（全2回のうち第1回）

【快挙】現役の東大硬式野球部員として初めて司法試験に合格したスタンリー翔唯選手

イチロー選手に憧れた幼少期

アメリカ人の父と日本人の母を持つスタンリー選手は2003年1月、四季折々の自然が楽しめる東京・練馬区で生を受けた。第2回WBC（2009年）で日本の連覇を手繰り寄せたイチロー選手のプレーに心惹かれ、「幼い頃から野球が大好きだった」というスタンリー選手は、通っていた保育園で新聞紙のボールやバットを作り、友人たちと一緒に野球を楽しんだ。

スタンリー翔唯選手

「将来はイチロー選手のようなメジャーリーガーになりたい」

大きな夢を抱いたスタンリー選手は、小学1年生の時に地元の少年野球チームに加わると、高い守備力を買われて遊撃手に。水泳や進学塾と並行しながら実力を磨いたスタンリー選手は、小学校4年生から6年生まで区大会3連覇を達成し、都大会ベスト16入りを果たした。そして、野球を続けながら果敢に挑んだ中学受験では、都内屈指の難関校であり、王貞治氏らを輩出した野球の名門として知られる早稲田実業中等部に入学。その後も内野手としてプレーした。

だが、中学2年生の時に肘を負傷して調子を崩すと、その後は思い通りのプレーができない日々が続いた。そのまま内部進学を果たすも、高校から入学したスポーツ推薦生がチーム加わると、ベンチ入りすら遠いほどの厳しい状況に置かれることになってしまう。

「少しでも試合に出場できるチャンスを掴めれば……」との思いから、高校入学直後にスタンリー選手は投手に転向を決断し、投球に磨きをかけるも、翌年の4月には「そこまでスピードは速くありませんでしたが、本当に球質が素晴らしかった」と振り返る田和廉（現、巨人）が新入生として入団。

一度は「エースは無理でも何とか2番手以降に食い込めたら……」との気持ちを奮い立たせるも、「これ以上はチームの力になれないだろう」と感じたスタンリー選手は、高校2年生の年5月に選手を引退し、以後はコーチとしてチームに携わることを決断する。その後は裏方としてチームを支えるも、高校3年生の夏はコロナ禍の襲来に伴い高校野球開催自体が中止となり、甲子園の出場は叶わなかった。

勉強の楽しさに気付かされ、中学受験で早稲田実業に

幼少期から白球を追い続けてきたスタンリー選手だが、その合間で学業にも真摯に取り組んだ。

小学校4年生の夏休みに、毎日何もせず家で過ごすスタンリー選手を見かねた母に塾通いを勧められると、算数や社会の楽しさに気づき、やがて学年1位の成績を収めるまでに。中学受験では「勉強も続けながら、野球の強豪校で甲子園を目指したい」と志願した早稲田実業中等部2026年四谷大塚Aライン偏差値 男子65、女子68）の合格を手にし、自由な校風で、多様な個性を持つ友人たちと共に、文武共に充実した青春時代を過ごす。

スタンリー選手は、中学1年の最初のテストで学年1位を取って周囲を驚かせると、その後も上位層をキープ。「最初に学年トップに立つ達成感を味わったことで、順位に対する関心が薄くなってしまい、さほど勉強に身が入らない時期もあった」とやや謙遜しながら学生生活を振り返るが、その後も野球で勉強時間が限られる中で、日々の授業に耳を傾けるように心がけ、高校3年生の時には再び文系1位に。学内最難関の早稲田大学政治経済学部に内部進学を果たした。

友人と同じように神宮球場でプレーしてみたい

早稲田大学に入学したスタンリー選手は一度野球から離れ、「野球部で活躍する知人の勇姿を間近に見られる」環境に惹かれてスポーツ新聞会に入部。さまざまなスポーツの現場取材に携わりつつ、司法試験の勉強に励んだり、プライベートでは大ファンだと言う乃木坂46・齋藤飛鳥さんの卒業コンサート（2023年5月・東京ドーム）に足を運び、アイドルとしての最後の勇姿をしっかりと目を焼き付けたりして、充実した日々を過ごしたが……。高校時代の友人たちが、神宮球場でプレーする姿をスタンドから見ていると、スタンリー選手の野球に対する熱は、次第に高まっていった。

「東京六大学リーグで野球をしてみたい」

早稲田大学3年生で迎えた2023年8月、スタンリー選手は再び野球と真剣に向き合うために、同リーグに属し「最も出場チャンスがありそうに思えた」という東京大学の受験を決断する。

現在スタンリー選手が通う東京大学文科三類は共通テストで9科目、その後の個別試験で課される4科目の試験結果により合否が決められる。

「まずは大学の過去問を確認して合格に必要な勉強量を知り、試験日までの計画を練った」というスタンリー選手は、得意な英語と「やればその分結果に繋がる」世界史を軸に、どうすれば合格点に到達するかを日々考えながら勉強を続けた。

安定した得点源を作る

社会科は世界史に加えて、「暗記だけでなく考えさせる問題が主流」の日本史。そして文系受験生にとって高いハードルになりがちな理系科目は物理基礎と生物基礎を選択。いずれも安定して得点が望める科目を一つは選ぶこととし、合格点を下回らないようにプランを立てた。

文系でも難問の出題が多い数学は、「高い点数を取るには相当な勉強量が必要なので、差をつけられない程度に点数を取ること」を心がけ、本番を想定しながら何度も演習を繰り返し、実力を培った。

受験を決断した8月以降は、毎日朝4時に起床し、夜8時頃まで勉強を続け、苦手科目の克服に力を注いだ。その努力は徐々に実り、「勉強が間に合わず、手付かずの単元が残されている中で受験した」9月の模擬試験でC判定だった成績は、2ヶ月後にはA判定に。

そして、直前期にはこれまでに中心に学んできた知識の確認に重点を置く勉強法に切り替えて本番に挑み、見事に合格を勝ち取った。

短期合格の秘訣は「基礎固め」

文部科学省の調べによると、高卒者（浪人生含む）の大学進学率は59.1％で、過去最高を記録しているそう。

大学に籍を置きながら約8ヶ月間で東京大学合格を掴み取ったスタンリー選手のエピソードは、クラブ活動などを続けながら大学を目指す高校生や、大学再受験を考える人々を大いに勇気づけたことだろう。

だが、これに対しスタンリー選手は、「まったくゼロの状態から短期間で合格するのは相当難しいと思うので、夏休みまでに基礎を固めておくことは大切です」と自身の経験を交えつつ、警鐘を鳴らす。

「僕は、早稲田実業高等部に在籍していた頃から、部活と並行しながら勉強を続けていて、当時の記憶を思い出しながら勉強するだけで合格点に近づけるような状況でした。高校3年生の夏から勉強を始めても十分に合格のチャンスはありますが、それを実現させるには、日頃から少しずつでも勉強を続けていくことが必要なのかなと感じます」

第2回【現役の「東大野球部員」が司法試験に合格！ 「スタンリー翔唯（23）」が語る“週6日の練習”を続けながら合格できた理由】では、スタンリー翔唯選手に、現役の東大硬式野球部員としての活動を続けながら司法試験に合格するまでの経緯や、弁護士を目指した理由、受験生へのアドバイスなどについて幅広く伺っています。

ライター・白鳥純一

デイリー新潮編集部