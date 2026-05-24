フランスで開催中の世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭授賞式が23日（日本時間24日）開かれた。

最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に出品された、濱口竜介監督（47）の新作「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）に主演のベルギー・フランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）とダブル主演した女優・モデル・映画監督のTAOこと岡本多緒（41）が、そろって女優賞を受賞した。日本人俳優の女優賞受賞は、同映画祭79年の歴史で初めて。

2人と共演した長塚京三（80）と黒崎煌代（24）、原作者の1人・磯野真穂氏が祝福のコメントを発表した。

長塚京三 ビルジニー、多緒さん、やりましたね。素晴らしい！ 世界最高峰の受賞。ご一緒できた私も、誇らしく、幸せな気分ではち切れそうです。高らかに乾杯しましょう！

黒崎煌代 女優賞のご受賞、誠におめでとうございます！ 受賞の知らせを聞き、感動するとともに、心から納得いたしました。おふたりのお芝居は、本当にこれまで見たことのない表現で、日本語とフランス語、異なる言語の中で心を通わせながら芝居をされている姿に、撮影中も、そして完成した作品を観た時も、何度も胸を打たれました。言葉を超えて感情が伝わってくる、おふたりのお芝居に、俳優としてたくさんの刺激をいただきました。改めまして、この度のご受賞を心よりお祝い申し上げます。

磯野真穂氏 原作をお守りのようにしていたとおっしゃってくださった岡本多緒さん。フランス語に訳された原作を読み、さらには平仮名まで勉強をして演じてくれたビルジニー・エフィラさん。テキストを「生きる」おふたりの演技が、原作の書簡の先にありえたかもしれない世界を垣間見せてくれました。おふたりのさらなるご活躍を心から祈っています。静かで真摯（しんし）で、華やかな演技をありがとう。

「急に具合が悪くなる」は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者の宮野真生子氏と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者の磯野真穂氏が交わした20通の往復書簡を元にした、19年の同名共著（晶文社）を原作に、濱口監督が脚本を執筆。パリ郊外の介護施設の施設長マリー＝ルー・フォンテーヌと、がんで闘病中の日本人演出家・森崎真理との交流を描く。マリー＝ルーをエフィラ、真理を岡本が演じた。マリー＝ルーと真理を引き合わせる重要な役どころとして、真理が演出する舞台に出演する俳優の清宮吾朗を長塚、吾朗の孫の窪寺智樹を黒崎が演じた。

◆「急に具合が悪くなる」 フランス、パリ郊外の介護施設「自由の庭」の施設長マリー＝ルー・フォンテーヌ（ビルジニー・エフィラ）は、入居者を人間らしくケアすることを理想としつつ、人手不足やスタッフの無理解などに悩まされている。そんな中、日本人の演出家・森崎真理（岡本多緒）に出会い、がん闘病中の真理の描く演劇に勇気をもらう。同じ名前の響きを持つ偶然に導かれて、交流を始めた2人だったが、ある時、真理が「急に具合が悪くなる」。真理の病の進行とともに、2人の関係は劇的に深まり、互いの魂を通わせ合うようになる。