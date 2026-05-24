かわにしなつきが、音楽フェス『NAGATO DAWN FEST 2026』や『森、道、市場 2026』などのフェス出演をInstagramで報告。オフショットやライブ映像を公開している。

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かわにしは、5月16日に山口県長門市のルネッサながとで開催された『NAGATO DAWN FEST 2026』へ出演。5月17日のInstagram投稿では、「Thank you Yamaguchi」のメッセージとともにフェスのダイジェスト映像を公開。続く5月22日更新のInstagramでは、「NAGATO DAWN FEST また山口訪れたいな☆」のコメントとともに、ルネッサながとの屋外で撮影されたポートレートのようなオフショットとライブ写真を投稿した。

5月23日には愛知県蒲郡市にあるラグーナビーチ（大塚海浜緑地）およびラグナシアで開催された『森、道、市場 2026』に出演。「初の森道ありがとうございました」とフェスでのの模様をVlogでアップしている。

（文＝本 手）