就労継続支援B型事業所「ルフラン」で、楽器を奏でる利用者と代表の佐久間玲奈さん（左端）＝2026年4月7日、秋田県由利本荘市

秋田県由利本荘市に一風変わった就労支援事業所がある。病気や障害のある利用者に働く場を提供するだけではなく、共に楽器を演奏して心を癒やす独自の取り組みもしている。代表の佐久間玲奈さん（39）は過去にひきこもりとなり、音楽に救われた。「自分のように自信や勇気を持ち、生きがいを見つけてほしい」と願う。（共同通信＝山田純平）

2026年4月上旬、就労継続支援B型事業所「ルフラン」の入る一軒家の一室でベースやタンバリンの音が鳴り響いた。利用者3人と佐久間さんらスタッフの計7人がそれぞれの楽器を奏で、楽しみながらも真剣な面持ちで即興の曲を作り上げた。

ルフランは音楽用語で「繰り返す」の意味。同じ曲を集中して何度も演奏すると心が安定し、その状態を保てる訓練になるという。利用者は週1、2回、弦楽器や打楽器のほか、サックスなどの管、和太鼓や琴といった和の楽器から自分で選び、2時間程度スタッフと共に演奏する。

東京都出身の佐久間さんはかつて、うつ病を患い高校を卒業してから4年間、ひきこもりとなった。治療で訪れた秋田で、由利本荘市を拠点に活動する和洋や世代にとらわれないバンドと出合った。

幼い頃に習っていたピアノに感じたのは「型にはめないといけない窮屈さ」。音楽は嫌いだった。だがバンドのメンバーが真剣に音楽と向き合い、心から楽しむ自由な表現に次第にひかれていった。自らもバンドに入り、和太鼓とサックスを担当。「心を強くしてくれた」。病を克服し、社会復帰できた。今もバンド活動を続けている。

30代半ばで社会福祉士の資格を取ると、人目を気にしたり気持ちが不安定だったりする人たちの居場所をつくりたいと思った。2025年11月、自身が立ち直れた由利本荘市でルフランを開所。雪かきなど地域住民の困りごとにも応じ、地元のつながりを大切にしている。

「音楽は瞬時に人に伝わり、分かち合えるもの」と佐久間さん。利用者が人生を誇れるように、ここに来て良かったと思えるように、これからも共に奏でる。

秋田県由利本荘市の就労継続支援B型事業所「ルフラン」＝2026年4月7日