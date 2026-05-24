サッカー日本代表の森保一監督（57）が24日、フジテレビの情報番組「SUNDAYブレイク.」（日曜前7・00）にVTR出演。ワールドカップ（W杯）北中米大会に向けての“戦略”を語った。

森保氏がコーチ時代の18年W杯ロシア大会、指揮を執った22年W杯カタールから現地取材してきた同局の鈴木唯アナウンサーがインタビュアーを務めた。インタビューは、日本代表メンバー26人を発表した15日の2日後の17日に行われたと言う。

鈴木アナの「W杯優勝までの距離感というのは今、森保監督、率直にどういうふうに感じてますか？」に、森保氏は「距離感はあまり感じてないですね。大切なのは目標でなく現実だと思ってますので、一戦一戦の積み重ねが優勝だと思ってますので」と言い、「未来は本命でW杯優勝できる日本代表につなげていくという考え」と話した。

また、戦い方のポイントについては「W杯の舞台では、1点を取るのも凄く大変な戦いになるので、点を取れる前線の人だけではなくて、誰が点を取ってもおかしくないという戦いをできればなと思います」と答えた。