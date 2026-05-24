全財産７万、負債2.5億…医療事故で「肛門から血」元東京女子医大副院長、ヨーグルト起業に挑む覚悟

肛門から血…エリート医師の絶望

東京女子医科大学病院で副院長やがんセンター長を務めた、林和彦さん。消化器外科医として卓越した手腕を発揮し、がん遺伝子の研究のためアメリカへ留学するなど、華々しい経歴を持つ。医師としてエリートコースを歩んできた林さんは、権威ある立場をあえて手放し、60歳で起業。

立ち上げたのは、神楽坂乳業というヨーグルト製造会社だった――。大学病院で35年間にわたり築き上げたキャリアを捨て、なぜ異業種への挑戦に踏み切ったのか。それは、10年以上前に東京女子医大で起こった医療事故が関係している。

「当時、私は医療安全担当副院長という立場で、ご遺族への謝罪からマスコミ対応、警察の聞き取りまで、不眠不休で対応し過酷を極めていました。それまでは快食・快便で、健康そのもの。メンタルは鋼だと思っていたのですが、ストレスで腸内環境が悪化し、便が全く出なくなってしまったのです」

１週間経つとお腹は便でパンパンに膨れ、食事は喉を通らず、胃液を吐いてしまう。１ヵ月足らずで体重は７kg減った。

「どうにもならず、患者さんに処方する５〜10倍の量の下剤を飲んでいました。無理やり出す便は石のように硬い塊で、排便時に肛門が裂けて出血。そのあとに下痢になる、という状態を繰り返していました。出血のため貧血もひどく、基準値の半分にも満たない数値で……」

薬に加え、腸にいい食事や運動を取り入れたが、一向に改善しない。消化器専門医でありながら、自分の体を救えず情けなさを感じていた。「早く健康な体を取り戻さなくては」と考え、これまで培ってきた医学知識とエビデンスをもとに、腸内環境を整える方法を模索し始める。

「自分自身を救うために始めた研究でした。自宅の子ども部屋をラボにして、世界中の論文を読み、腸にいい菌や配合を追求しました。当初はヨーグルトとは程遠い、培養液のようなものを作っては、鼻をつまんで毎日飲んでいました」

味はいまいちだったが、２年間の研究の間、これを飲み続けて徐々に体調は安定。味のおいしさを求め試行錯誤を続けると、ある日突然、おいしいヨーグルトができあがる。それが、神楽坂乳業で販売している「神グルト」の原型となったのだ。

名医が悟った「メスの限界」

林さんが医師を目指したのは、最愛の父の死がきっかけだった。歯科医の父は、林さんが15歳のときに胃がんで他界。

「そこから私の人生は『がん』がテーマになりました。がんを治療する医師になろうと、高校・大学は勉強とバイトに明け暮れ、25歳で医師免許を取得。消化器外科医として10年ほど、難易度の高い手術を数多く経験しましたが、いくら技術が優れていても救えない命があることに気づいたのです」

そのため30代は、早期発見・早期治療を目指し内視鏡専門医に。がん遺伝子の研究でアメリカへ留学し、帰国後は抗がん剤の専門医、緩和ケア医としてがん患者と向き合い続け、46歳で東京女子医大のがんセンター長になる。

男性は３人に２人、女性は２人に１人ががんになる時代。これほど身近な病気なのに、日本のがん検診受診率は世界的に見て未だに低い。そして、がんを宣告された患者は、『まさか私が』と言葉を失う。

「若い人のがんは特に胸が苦しくなるんです。例えば子宮頸がんになった30代の女性患者さんは、夫や小さい子どもがいて、両親や義理の両親はまだ若く、祖父母も健在。一人ががんになると、家族の大勢が悲しみに暮れる。検診やワクチンで防げたり、早期発見できるがんはあるのに、多くの人が正しい知識がなさすぎると感じていました」

知識がなければ国民のがんリスクは増えるばかりだと危惧した林さんは、がんの啓発活動に力を入れる。大人向けだけでなく、中学校や小学校をまわり、率先して講演やイベントを開催。

さらに、文部科学省にかけあい、子どもたちへの正しいがん教育の必要性を訴えた。しかし役人には門前払いされ、悔しくて通信大学の教育学部に入学。56歳で教員免許を取得し、医師×教員という立場で再び文部科学省に働きかけたところ、要望が受け入れられ’21年度から中学校で、’22年度から高校でがん教育が必修科目となった。

がんを治すだけでなく、がんを“伝える”という使命を担っていた林さん。医療事故は、こうして精力的に活動する最中に起こり、啓発活動のみならず、健康な体をも奪ってしまった。

負債2.5億！ どん底からの挑戦

自分の健康のために作り始めたヨーグルトだったが、妻や友人に喜ばれ、次第に「これで多くの人に健康になってもらいたい」と、東京女子医大を退職し起業を決意。だが、順風満帆とはいかなかった。

「黒字化するまでは従業員を雇わないと決めていたんです。神楽坂に小さな工房をつくり、材料の仕入れから製造、発送までを一人でやっていました。３年くらい経ったある日、妻が通帳を持ってきて、『私たちの老後はどうなるの？』と……。通帳を見ると、預金残高は６万8035円。ほぼ全財産をつぎ込んでいました」

資金に限界がきていたが、諦めるわけにはいかない理由があった。

「がんになって仕事を辞める人をたくさん見てきました。厚生労働省の調査で、働くがん患者の34％が自ら退職する、もしくは解雇となることが分かっています。がんと診断され、治療が始まる前に仕事を辞めてしまう人が多い。病気でこれまで通りに働けなくなった人たちを雇用して、働く場を提供したいという気持ちが強くなっていました」

還暦で始めた新たな人生。これまで同様に、根底には「がん患者を助けたい」という想いがあった。宣伝は一切していなかったが、徐々に“医師が作ったヨーグルト”がメディアに取り上げられ、注文が殺到。一時は販売停止するほど話題になる。

そして林さんの熱意に賛同した病院薬剤師、手術室看護師、発酵の専門家など、プロフェッショナルな４人のメンバーが参画。現在は、注文の７割が定期購入で、「これがないと困る」と話す購入者も多いという。

そして、’24年には栃木に新工場をオープン。工場新設にあたり、家は抵当に入れ、個人負債は約２億5000万円に膨らんだが、それでも覚悟は揺らがなかった。

ただヨーグルトを作って売るだけじゃない。目指すのは、メディカルフードの製造を通じて誰もが安心して働ける環境をつくり、それを社会に発信することだ。

「病気で働けなくなった人や、介護や育児などで就労が難しい人たちが世の中にたくさんいます。そんな人たちが短時間勤務でも能力を発揮し、高い賃金を得られる会社をつくりたい。柔軟で新しい働き方を実現して、社会に浸透させていくのが我々ベンチャーの役割だと思っています」

自身の壮絶な大病をきっかけに、健康の尊さを誰よりも知った医師。還暦で“ヨーグルト屋”になった男の第二の人生は、「自らの体と、他者の人生を救う」ための終わらない挑戦だ。

▼林和彦（はやし・かずひこ） 神楽坂乳業株式会社代表取締役。医師・医学博士。東京女子医科大学病院副院長、がんセンター長などを歴任。消化器外科医、内視鏡専門医、緩和ケア医として35年以上にわたり、がん医療に従事。自身の体調不良をきっかけに腸内環境の研究を始め、ヨーグルトを開発。’20年に大学病院を退職し、神楽坂乳業を設立。現在、「神グルト」の新たな味を広めるため、クラウドファンディングに挑戦中。

取材・文：釼持陽子

編集・ライター。1983年、山形県生まれ。10年間、健康情報誌の編集部で月刊誌・Webメディアの編集に携わったのちフリーランスに。現在はヘルスケア・医療分野などを中心に、医師や専門家の取材、企画、執筆を行う。