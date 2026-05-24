庭で草むしりをしている飼い主さんを発見した猫さん。すると、次の瞬間…。猫さんの"ママへの愛"が爆発したようです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で18万再生を突破し、「めちゃやんちゃですね」「So Cute」など、国内外からコメントが寄せられました。

【動画：猫が庭にいる『大好きな飼い主』を見つけた次の瞬間→どうしても近くに行きたくて…まさかの行動】

草抜きをしている飼い主さんを発見

Instagramアカウント「森佐和子」に投稿されたのは、庭にいる飼い主さんを発見した時に白猫の「福」ちゃんが見せた可愛らしい姿。ある日、飼い主さんが庭で草むしりをしていると、玄関に福ちゃんの姿を見つけたのだとか。

飼い主さんのことが大好きな福ちゃん。どうやら福ちゃんは、飼い主さんのことを探していたのでしょう。玄関までやってきて庭に飼い主さんがいるのに気づくと、まさかの展開が待っていたといいます。

会いに行くにゃ～！

なんと福ちゃんは、どうしても飼い主さんの側に行きたかったようで、玄関の網戸を登り始めたのだとか。網戸を登っても外に出ることはできませんが、まだそのことを福ちゃんは理解できていないのかもしれません。必死に網戸を登り、飼い主さんの所を目指す姿を見ると、本当に癒やされます。可愛すぎる…！

その後も福ちゃんは網戸に顔を押し付けるなどして、何とか外に出ようと試みていたとのこと。飼い主さんも福ちゃんからの深い愛を感じたようで、その姿を見ながらメロメロになっていたそうです。こんなに可愛い姿を見せてくれたら、メロメロになるのも無理ありませんね。

福ちゃんの深い愛に胸キュン

福ちゃんは女の子だそうですが、元気いっぱいで好奇心も旺盛とのこと。時には、飼い主さんの近くにいたくて、猫さん侵入不可の畳の部屋まで入って来ようとすることもあるそう。それだけ大好きな飼い主さんと巡り会えて、福ちゃんも毎日幸せを感じていることでしょう。

網戸をよじ登る福ちゃんの姿を見た視聴者からは「ナニナニ、めっちゃ可愛い～ こんなに歓迎されて、羨まし過ぎる」「網戸にお顔がムニッてなってる」「ママの所へ行きたいのね」「忍者？ニャン者？」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「森佐和子」では、今回ご紹介した福ちゃんの他に、飼い主さん宅で暮らす2匹の猫さんたちの様子も投稿されており、三者三葉の可愛い姿を見ることができます。

福ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「森佐和子」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。