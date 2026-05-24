ダイヤモンドリーグ・厦門大会

陸上のダイヤモンドリーグ・厦門大会が23日、中国・厦門で行われ、女子やり投げで驚異の記録が誕生した。18歳のヤン・ツィイー（中国）が世界歴代2位の71メートル74で優勝。陸上ファンに衝撃が走った。

ヤンは1投目にいきなり71メートル74のビッグスロー。2投目以降はパスし、この1投であっさりと優勝を決めた。

71メートル74は、2008年9月にシュポタコバ（チェコ）がマークした72メートル28の世界記録に次ぐ歴代2位。22日に18歳になったばかりのヤンが、自国開催の大舞台でライバルを圧倒した。

世界陸連公式インスタグラムが「これはすごい！ 18歳のヤン・ツィイーがシーズンデビュー戦で驚異的な投擲を披露し、女子やり投げ歴代2位に躍り出た」「自身の持つU-20世界記録を5.85メートル更新 ダイヤモンドリーグ記録 史上2番目に長い投擲」として衝撃を伝えると、海外ファンにも反響が広がった。

「非現実的だ！！！」

「彼女は凄すぎる」

「信じられない結果だ！」

「なんだって？？？」

「クレイジーだ」

ヤンは2024年の世界ジュニア選手権で金メダルを獲得。昨年8月には65メートル89をマークしたが、同年9月の東京世界陸上には年齢制限のため出場できなかった。

厦門大会には2024年パリ五輪金メダリストで、67メートル38の日本記録を持つ北口榛花も出場。3投目の60メートル08が最高で7位だった。



（THE ANSWER編集部）