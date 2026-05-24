Instagramアカウント「こたちよ」に投稿されたのは、在宅ワーク中の飼い主さんに甘える猫ちゃんの様子です。投稿は記事執筆時点で26万回以上再生され、1.2万件を超える“いいね”を記録。「ネコハラされたい」「仕事にならないけど可愛い」といった声が寄せられ、多くの人を癒やしているようです。

【動画：在宅ワーク中、猫がやってきた結果…全然仕事にならない『全力すぎるネコハラ』】

仕事中でもお構いなしの“ネコハラ”

登場するのは、セルカークレックスのちよちゃん。この日、飼い主さんが在宅ワークでパソコン作業をしていると、ちよちゃんが突然目の前に現れたといいます。どうやら仕事中でも構ってほしかったようです。

モフモフの体を揺らしながら、飼い主さんの目の前を1往復するちよちゃん。その際、顔の近くまでぐっと距離を縮め、何度もすり寄っていたそうです。パソコンの画面が見えなくなるほどの密着ぶりだったといいます。

さらに飼い主さんのすぐ前へ入り込むほどの距離感だったそうで、髪も乱れてしまったのだとか。それでも止まる気配はなく、ちよちゃんの甘えたい気持ちはどんどん強くなっていったといいます。まるで独占したいようです。

「仕事より私を見て」に見える行動

しばらくすると、今度は飼い主さんの左肩へ前足をかけ、ぴょんと体を乗り出したちよちゃん。その行動からは、「パソコンばかり見ないで」と訴えているかのような雰囲気が感じられます。強めのアピールだったようです。

こうして仕事を進めたい飼い主さんと、甘えたいちよちゃんの攻防は続いていたそうです。作業中でもお構いなしに密着する様子からは強い愛情が感じられ、“ネコハラ”でありながら、猫好きにはたまらない時間だったようです。

甘えん坊な姿に癒やされる人が続出

仕事を妨害されているはずなのに、どこかうれしそうにも見える飼い主さんと、全力で甘えるちよちゃん。猫と暮らしている人なら思わず共感してしまうような“ネコハラ”の日常には、癒やしと羨ましさが詰まっていたようです。

投稿には「すごく邪魔してる～」「これは仕事にならんなぁ」「猫のジェラシーw」「いくらでもしてほしいハラスメント」といったコメントが寄せられています。また、「うらやましい」「ネコハラされたい♡」「甘えん坊さんなんですね♪」など、ちよちゃんの愛らしい行動に癒やされた人も多かったようです。仕事の手を止めてしまうほどの甘え方には、思わず頬が緩んでしまいます。猫好きにはたまらない光景だったのかもしれません。

Instagramアカウント「こたちよ」では、保護猫のこたろうくんと、ちよちゃんによる日常の様子が数多く投稿されています。多頭飼いならではの癒やしあふれる光景や、“ネコハラ”の日常も人気を集めているようです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「こたちよ」さま

執筆：わたなべはるこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。