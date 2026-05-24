大人気名探偵アニメ２作品の奇跡のコラボが実現した。ＴＶアニメ３０周年の読売テレビ・日本テレビ系「名探偵コナン」（土曜・午後６時）と、２００４年から放送が開始されたＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「プリキュアシリーズ」の最新作「名探偵プリキュア！」（日曜・午前８時３０分）のコラボが決定。２２日にスペシャルコラボビジュアルが公開された。

「来年、『名探偵コナン』とコラボさせてください！」と「名探偵プリキュア！」のＡＢＣアニメーション・多田香奈子プロデューサーが「名探偵コナン」の読売テレビ・吉田剛志プロデューサーの元に「押しかけた」ことがきっかけで、企画がスタートした。吉田プロデューサーが「ハードな調整はご想像にお任せします（笑）」と振り返る、放送局とアニメ制作会社が異なる２つのアニメの異例となるコラボが１年をかけて実現。５月３１日放送の「名探偵プリキュア！」に江戸川コナンが、６月６日放送の「探偵コナン」にキュアアンサーが登場する。それぞれの場面カットも公開され、

吉田プロデューサーは「プリキュアへのメッセージをネクストコナンズヒント後に込めましたので、最後までお見逃しなく。奇跡のコラボ、見せてあげる！」、多田プロデューサーは「驚きと楽しさに溢（あふ）れたコラボになっています。最初は衝撃、中身は愉快（ゆかい）、名探偵コラボ！」と、それぞれコメントしている。