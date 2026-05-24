ＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手（３７）がＮＰＢ引退を決断したことが２４日、明らかになった。今季はここまで２０試合の出場にとどまり、そのうち１６試合が代打出場だった。キューバ出身の助っ人はホワイトソックスなどでのプレーを経て、１６年から９年間、中日に在籍。中日時代から数えて日本で１１シーズンにわたって、通算１０２１試合に出場し、１０４０安打、１４２本塁打を積み重ねた。

１８年には打率３割４分８厘で首位打者、１７８安打で最多安打のタイトルを獲得した。２５年８月１７日の中日戦（バンテリンＤ）では古巣との試合でプロ野球４８人目となる全球団本塁打を達成した際には竜党からの温かな拍手が送られていた。

引退会見は行わない予定で、近日中に日本を離れる見込み。親しみやすい明るい性格で誰からも愛された助っ人砲が静かにグラウンドに別れを告げる。

◆ダヤン・ビシエド（Ｄａｙａｎ Ｖｉｃｉｅｄｏ）１９８９年３月１０日、キューバ出身。１９歳だった０８年に家族とともに米国へ亡命。同年にホワイトソックスと契約。メジャー通算成績は打率２割５分４厘、６６本塁打、２１１打点。ＮＰＢ通算１０２１試合で打率２割８分６厘、１４２本塁打、５６１打点、１５盗塁。右投右打。１８５センチ、１０８キロ。