日曜劇場『GIFT』第7話 伍鉄、元妻から“同居”提案 親子の距離に揺れる
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）の第7話が、24日に放送される。
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
■第7話のあらすじ
中山（八村倫太郎）と坂東（越山敬達）の姉・青葉（生越千晴）が結婚。ブルズの面々も結婚式に出席し、祝福する。
日本選手権まで35日。「打倒シャーク」を目標に掲げる伍鉄（堤真一）は、元シャークのブラッドリー（澤井一希）を練習に招き戦術を練る。その一方で、父親として息子の昊（玉森裕太）とどう接したらいいかわからない。そんな伍鉄に元妻・広江（山口智子）は、一緒に住むことを提案する。
そんな中、珍しく元気がないキャプテン・立川（細田善彦）。涼（山田裕貴）は立川から病気への不安や家庭内での孤独を打ち明けられるが、涼もまた行方不明の父親のことで苦しんでいた。
親子関係に正解はあるのか？ぶつかり合いが生むものとは？
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そんな中、珍しく元気がないキャプテン・立川（細田善彦）。涼（山田裕貴）は立川から病気への不安や家庭内での孤独を打ち明けられるが、涼もまた行方不明の父親のことで苦しんでいた。
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