サイバー藤田氏に直談判、サウナ未経験で激熱店を創業…破天荒すぎる中卒のカリスマ経営者が、成功しても現場に立ち続けるワケ

サイバー藤田氏に直談判、サウナ未経験で激熱店を創業…破天荒すぎる中卒のカリスマ経営者が、成功しても現場に立ち続けるワケ