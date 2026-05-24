100均で見つけて飛びついた「休憩の時ず〜っと気になってた」個人情報を隠せる優秀ケース

ダイソーをいつものようにパトロールしていると、会社のIDカードなどの持ち運びに便利なケースを発見！一見、普通のケースに見えますが、実は手間いらずで個人情報を隠せる優秀アイテムなんです。さらにリール付きで、首から外すことなくそのままタッチできるので使い勝手も抜群です。さっそく詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：IDケース（横型、リール付）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480832661

こういうの探してた！ダイソーの『IDケース（横型、リール付）』

オフィス街のランチタイムや休憩中、首から下げたIDカードの氏名や顔写真が「周囲に見えてしまっているかも…」と気になったことはありませんか？

そんな悩みをスマートに解決してくれる名品をダイソーで発見しました。220円（税込）と、気軽に試せるお値段なのでさっそく詳しく見ていきましょう！

今回ご紹介するのがダイソーの『IDケース（横型、リール付）』。

ストラップは光沢のあるなめらかな質感で肌当たりがよく、細い紐に比べて首への負担が少ないです。また、軽量なので長時間着けていても疲れにくいのも魅力。

黒を基調とした無駄のないすっきりとしたシンプルなデザインで、男女問わず使えます。

毎日使うものだからこそ、どんなスタイルにも馴染んできちんと見えをキープしてくれるのが嬉しいですよね。

使い心地抜群！サッと裏返すだけで防犯面も安心♪

セット方法は至ってシンプル。ストラップを外して裏蓋を軽く押し、上にスライドさせてカードを入れるだけ。

カチッと蓋を閉めてストラップを戻せば、すぐに使い始められます。

便利なリール付きで、首から下げたままオフィスのカードリーダーにタッチできるので、わざわざ屈んだり首から外す手間がなく、ノンストレスに♪

裏側からはカードが見えない仕様なので、サッと裏返すだけで大切な個人情報をしっかり守ってくれます。これならランチタイムや移動の際も防犯面で安心できますね。

今回は、ダイソーで見つけた『IDケース（横型、リール付）』をご紹介しました。

お値段以上のこだわりが詰まった優秀アイテムなので、買って大正解でした♪ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。