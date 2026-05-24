100均で見つけて飛びついた「休憩の時ず〜っと気になってた」個人情報を隠せる優秀ケース
商品情報
商品名：IDケース（横型、リール付）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480832661
こういうの探してた！ダイソーの『IDケース（横型、リール付）』
オフィス街のランチタイムや休憩中、首から下げたIDカードの氏名や顔写真が「周囲に見えてしまっているかも…」と気になったことはありませんか？
そんな悩みをスマートに解決してくれる名品をダイソーで発見しました。220円（税込）と、気軽に試せるお値段なのでさっそく詳しく見ていきましょう！
今回ご紹介するのがダイソーの『IDケース（横型、リール付）』。
ストラップは光沢のあるなめらかな質感で肌当たりがよく、細い紐に比べて首への負担が少ないです。また、軽量なので長時間着けていても疲れにくいのも魅力。
黒を基調とした無駄のないすっきりとしたシンプルなデザインで、男女問わず使えます。
毎日使うものだからこそ、どんなスタイルにも馴染んできちんと見えをキープしてくれるのが嬉しいですよね。
使い心地抜群！サッと裏返すだけで防犯面も安心♪
セット方法は至ってシンプル。ストラップを外して裏蓋を軽く押し、上にスライドさせてカードを入れるだけ。
カチッと蓋を閉めてストラップを戻せば、すぐに使い始められます。
便利なリール付きで、首から下げたままオフィスのカードリーダーにタッチできるので、わざわざ屈んだり首から外す手間がなく、ノンストレスに♪
裏側からはカードが見えない仕様なので、サッと裏返すだけで大切な個人情報をしっかり守ってくれます。これならランチタイムや移動の際も防犯面で安心できますね。
今回は、ダイソーで見つけた『IDケース（横型、リール付）』をご紹介しました。
お値段以上のこだわりが詰まった優秀アイテムなので、買って大正解でした♪ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。