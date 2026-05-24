これ本当に凄いよ！「軽いから持ち運びにも便利！」憧れの上向きを叶える100均メイクグッズ

ビューラーって当たりハズレがあるので、なるべくお手頃なものだと助かりますよね。100均なら気軽に試せるけど、どれがいいのかわからない…！そんなビューラー迷子さんにおすすめの商品をダイソーで発見しました。100円なのに使い心地が良く、くるんとした理想の上向きまつ毛に♡軽いので持ち運びにも便利ですよ。

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商品情報

商品名：ビューラー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480860534

プラ製で持ち運びにも便利♡ダイソーの『ビューラー』が凄い！

メイクツールの中でもアイテム選びが難しいビューラー。お高いものを買っても使い心地がイマイチだと、損した気分になってしまいますよね。

100均なら気軽に試せますが、どれがいいのかわからない…！そんな方におすすめのビューラーをダイソーで発見しました。

価格は110円（税込）と超お手頃！筆者が訪れた店舗では、メイク用品売り場に陳列されていました。

持ち手がスタンダードな形のプラスチック製のビューラー。軽いので、お出かけや旅行などにも持ち運びやすいです。

金属製のビューラーと異なり、ヒヤッとした冷たさを感じにくいのも嬉しいポイント！

目元に沿いやすいなだらかなカーブ。横幅も広めで、一度で広範囲をしっかりと挟むことができます。

シリコーンゴム製のパッドもしっかりとした弾力があり、まつ毛をやさしく挟めそうです。

根元からしっかり挟める！くるんとした上向きまつ毛に♡

マスカラを塗る前の、ビューラーをしていないまつ毛の状態です。

何もしていない状態だと若干下がり気味ですが、果たして結果は…？

早速試してみましたが、このビューラーは想像以上に凄いです…！押さえのパーツが薄いので、まつ毛がググッと上がります。

幅が広いのが功を奏して、まぶたをやさしく押さえることが可能。まつ毛を根元からしっかり挟めます。

ビューラー使用後は、くるんとした上向きまつ毛に♡挟み残しもなく、均一にカールできました。

軽いビューラーなのでポーチに入れておき、気になったらまたカールさせるのも良いと思います。

今回は、ダイソーの『ビューラー』をご紹介しました。

目の形とビューラーのフレーム形状が合っているかによって、また使いやすさが変わってくると思いますが、正直100均のビューラーでここまで使い心地が良いとは思いませんでした！

お手頃なビューラーをお探しの方は、ぜひ試してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。