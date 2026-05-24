これ本当に凄いよ！「軽いから持ち運びにも便利！」憧れの上向きを叶える100均メイクグッズ
商品情報
商品名：ビューラー
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480860534
プラ製で持ち運びにも便利♡ダイソーの『ビューラー』が凄い！
メイクツールの中でもアイテム選びが難しいビューラー。お高いものを買っても使い心地がイマイチだと、損した気分になってしまいますよね。
100均なら気軽に試せますが、どれがいいのかわからない…！そんな方におすすめのビューラーをダイソーで発見しました。
価格は110円（税込）と超お手頃！筆者が訪れた店舗では、メイク用品売り場に陳列されていました。
持ち手がスタンダードな形のプラスチック製のビューラー。軽いので、お出かけや旅行などにも持ち運びやすいです。
金属製のビューラーと異なり、ヒヤッとした冷たさを感じにくいのも嬉しいポイント！
目元に沿いやすいなだらかなカーブ。横幅も広めで、一度で広範囲をしっかりと挟むことができます。
シリコーンゴム製のパッドもしっかりとした弾力があり、まつ毛をやさしく挟めそうです。
根元からしっかり挟める！くるんとした上向きまつ毛に♡
マスカラを塗る前の、ビューラーをしていないまつ毛の状態です。
何もしていない状態だと若干下がり気味ですが、果たして結果は…？
早速試してみましたが、このビューラーは想像以上に凄いです…！押さえのパーツが薄いので、まつ毛がググッと上がります。
幅が広いのが功を奏して、まぶたをやさしく押さえることが可能。まつ毛を根元からしっかり挟めます。
ビューラー使用後は、くるんとした上向きまつ毛に♡挟み残しもなく、均一にカールできました。
軽いビューラーなのでポーチに入れておき、気になったらまたカールさせるのも良いと思います。
今回は、ダイソーの『ビューラー』をご紹介しました。
目の形とビューラーのフレーム形状が合っているかによって、また使いやすさが変わってくると思いますが、正直100均のビューラーでここまで使い心地が良いとは思いませんでした！
お手頃なビューラーをお探しの方は、ぜひ試してみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。