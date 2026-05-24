100均で500円だけど…買ったらQOL上がった！欲しい機能全部入り！想像以上に使えるフタ

今回ご紹介するのはダイソーの鍋の蓋。鍋の蓋なんて別にどれも一緒では…と、思いますよね！しかしながら、ダイソーの商品を使えば手放せなくなること間違いなし。欲しい機能が全部入った、QOLのあがる至れり尽くせりなアイテムなんです。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

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商品情報

商品名：立たせるシリコーン鍋蓋

価格：￥550（税込）

対応内径サイズ（約）：22cm／24cm／26cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480619361

500円でも欲しくなる至れり尽くせりな鍋の蓋！

今回ご紹介するのはダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた、こちらの『立たせるシリコーン鍋蓋』という商品。

一見すると何の変哲もない鍋の蓋…。お値段も550円（税込）と、ダイソー商品の中ではやや強気の設定です。

ですが、この値段でも買いたくなる秘密がたくさん！

なんと、これひとつで22cm、24cm、26cmのフライパンや天ぷら鍋、普通の鍋にまで対応してくれるんです。

そのため、サイズに合わせてフタを複数購入する必要がなく、購入時にサイズが合わないというトラブルも減りますよ。

さらにうれしいのが、持ち手部分がスタンドになってくれるという点。

ひっくり返して置くよりも安定感があり、邪魔にならないのも助かりますね。

こんな機能まであるの？！使い勝手◎なアイデア商品

写真では蒸気で曇っていますが、真ん中の部分がガラスフタになっていて蒸気穴もついているため、中身を確認できるのもポイント。

便利なのが持ち手部分にあるこのくぼみ！調理ツールの一時置きに使用でき、キッチンを汚さずに済みますよ。

今回はダイソーで購入した『立たせるシリコーン鍋蓋』をご紹介しました。シンプルに見えて使い勝手にこだわられた一品。

ダイソーの中ではお高め商品ですが、お値段以上に便利なので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。