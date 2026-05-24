100均で500円だけど…買ったらQOL上がった！欲しい機能全部入り！想像以上に使えるフタ
今回ご紹介するのはダイソーの鍋の蓋。鍋の蓋なんて別にどれも一緒では…と、思いますよね！しかしながら、ダイソーの商品を使えば手放せなくなること間違いなし。欲しい機能が全部入った、QOLのあがる至れり尽くせりなアイテムなんです。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪
商品名：立たせるシリコーン鍋蓋
商品情報
商品名：立たせるシリコーン鍋蓋
価格：￥550（税込）
対応内径サイズ（約）：22cm／24cm／26cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480619361
500円でも欲しくなる至れり尽くせりな鍋の蓋！
今回ご紹介するのはダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた、こちらの『立たせるシリコーン鍋蓋』という商品。
一見すると何の変哲もない鍋の蓋…。お値段も550円（税込）と、ダイソー商品の中ではやや強気の設定です。
ですが、この値段でも買いたくなる秘密がたくさん！
なんと、これひとつで22cm、24cm、26cmのフライパンや天ぷら鍋、普通の鍋にまで対応してくれるんです。
そのため、サイズに合わせてフタを複数購入する必要がなく、購入時にサイズが合わないというトラブルも減りますよ。
さらにうれしいのが、持ち手部分がスタンドになってくれるという点。
ひっくり返して置くよりも安定感があり、邪魔にならないのも助かりますね。
こんな機能まであるの？！使い勝手◎なアイデア商品
写真では蒸気で曇っていますが、真ん中の部分がガラスフタになっていて蒸気穴もついているため、中身を確認できるのもポイント。
便利なのが持ち手部分にあるこのくぼみ！調理ツールの一時置きに使用でき、キッチンを汚さずに済みますよ。
今回はダイソーで購入した『立たせるシリコーン鍋蓋』をご紹介しました。シンプルに見えて使い勝手にこだわられた一品。
ダイソーの中ではお高め商品ですが、お値段以上に便利なので、ぜひ手に取ってみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。