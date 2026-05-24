石川県の輪島港から北に50キロ、船でおよそ1時間半でたどり着くのは、離島・舳倉島。震災から2年4カ月あまりが経過しても復旧がなかなか進んでいません。この離島で民宿を営む女性も民宿の再開を目指していますが難しい現状があると語りました。

海女漁の拠点や渡り鳥の休憩地として賑わった舳倉島 能登半島地震の影響で使えなくなった廃棄物が現在も山積みに

輪島市から北に50キロにある離島・舳倉島は、サザエやアワビなどの海女漁の拠点である一方、日本有数の渡り鳥の休憩地としても知られています。

2024年の能登半島地震では震度5弱を観測し、およそ6メートルの高さまで津波が遡上しました。津波によって建物が倒壊したほか家具や家電が使えなくなり、2025年7月に一度連絡船が再開した時にはその廃棄物が港に山積みになっていました。

長年、舳倉島で「民宿つかさ」を営んできた大角しのぶさんは当時の状況について「そこからゴミがいっぱい道路を挟んでバーッと来た。十数隻とかそれが海に流されてしまった」と話しました。

2025年の時点では、連絡船の運航が週に1、２便だったことで、工事関係者も長期的な作業が困難となっていて、復旧の目途は立っていませんでした。

本土と舳倉島をつなぐ連絡船が約7か月ぶりに再開し平日は毎日運航に 島民は10人ほどが乗船 久しぶりに舳倉島に行く人も

輪島港の岸壁はカニ漁などの水揚げに利用されることから、漁師のなりわい再建を優先するために2025年11月から舳倉島と輪島を結ぶ連絡船を運休していました。その後、漁が一段落したことで5月18日に連絡船が7か月ぶりに運航を始め、平日は毎日運航になりました。

連絡船には島民およそ10人乗船していて、その中には大角さんの姿もありました。

大角しのぶさん「一番先は窓開けないとだめだね。掃除して布団も良くしないと。何からしようか」

島に向かう船の中では島民同士の会話も聞こえてきました。

大角しのぶさん「私冷凍室3台ダメになった」島民の女性「冷蔵庫新しいのが1台大丈夫なのは冷凍庫2台だけど、1年半ぶりに島に行くから3つがどうなってるのか分からない」大角しのぶさん「まだまだ水道はあるから」島民の女性「水出てきたのはいいけども」

船に揺られ1時間半 最大でおよそ20人が宿泊していた民宿へ 着くと早速空気の入れ替えから始める大角さん

船に揺られることおよそ1時間半、舳倉島が見えてきます。

大角さんは、島に到着するとすぐに自身が営む民宿へ足を運びました。

大角しのぶさんは、「私2階も戸開けてくる。いい風入ってくるし」と話し、空気の入れ替えを早速始めていました。

大角さんが営む「民宿つかさ」は1階に3部屋、2階に4部屋あり、最大でおよそ20人が宿泊することもあったといいます。民宿の2階から見る海は大角さんの大好きな景色だと話していました。

自然も豊かな舳倉島では民宿のすぐ横で山菜採り 今回採れたツワブキの他にワラビや野生のアスパラガスも

大角しのぶさん「あんたら入ってこれないよ」大角さんの妹「ダニいるかもしれない。マダニ」

長袖長ズボンを着て長靴を履いた大角さんと大角さんの妹の2人が向かったのは、民宿の隣にある茂み。始めたのは山菜採りです。民宿のすぐ横でも、さまざまな山菜が採れるといいます。

大角さんの妹がたくさん持っていたのは「ツワブキ」。フキの1種ですが、アクが強いのが特徴で一般的には食べる機会が少ない山菜ですが、舳倉島の島民の中ではよく食べられているということです。

この日採れたのはツワブキだけでしたが、他にもワラビや野生のアスパラガスも採れることがあるといいます。

舳倉島では少しずつライフラインが復旧 民宿ではボイラーが直り温かい水が出るように 生活も快適になりつつあるものの・・・

現在の大角さんは、舳倉島と輪島市内の自宅を行ったり来たりする生活をしています。今回の連絡船で扇風機を運んだようで生活は徐々に快適になってきているようです。

大角しのぶさん「どうすることもできないから設備屋に電話をかけて18日から来れるし来てくださいっていったらすぐ直った」

地震で壊れていたボイラーが直り温かいシャワーが出るようになりました。

2025年7月、輪島港と舳倉島を結ぶ連絡船が一時再開した当時の大角しのぶさんは「電気屋もみんな忙しいし、こっちになかなか来てくれない。だからこの連絡船にかかっている。業者は船に乗ってきて日帰りで直せるかクーラーなら取り付けられるか」

現在の「民宿つかさ」は、水道や電気などのライフラインが復旧し、冷蔵庫やクーラーなども使えるまでになりました。

「やっぱり泊まれないんだね」舳倉島に来たいバードウォッチャーの嘆く声も 大角さんが民宿を再開したくても目途が立たない現状とは

今では工事関係者の宿泊に利用されていて一般客への民宿再開も近いように感じますが、そう簡単にはいかないのが現状です。

記者「どれくらいで再開しますか？」

大角しのぶさん「わからないね」

大角さんが語る民宿の再開に踏み切れない理由は。

大角しのぶさん「公衆トイレがダメ。お医者さんも来ないし何かがあったらやっぱりお客さんはね」

地震の影響で浄化槽が正常に機能せず、舳倉島の公衆トイレが使えないという衛生面の問題です。

また漁業組合の施設が復旧せず、島民のほとんどがなりわいにしている漁ができないままとなっています。

診療所や派出所に人が派遣されていないこともあり、一般客が舳倉島に戻れる日は遠いのが現状です。

大角しのぶさん「（よく来ていたお客さんから電話で）お姉さんやっぱり泊まれないんだねって。電話をかける人にはいつもまた電話をかけて聞いてみてって言ったら船が再開するときも（電話があった）」

部屋や食事室には宿泊者からもらったという珍しい野鳥の写真や立派な魚拓の数々が飾られていて、釣り人やバードウォッチャーに愛されてきた「民宿つかさ」。

大角しのぶさん「釣りの人とか野鳥の人が泊まれるようになればいいなと思うけどそのころは私ももう年いってしまってダメかもしれない」

舳倉島が海女の拠点そして多くの釣り人やバードウォッチャーで賑わうのはいつになるのか。連絡船は島民や工事関係者のみの利用に制限していますが、平日は毎日運行されることになり、舳倉島の復旧・復興の加速が期待されます。