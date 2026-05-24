歌手でタレントのあのが23日夜、Xを更新。自身が出演するテレビ朝日系バラエティー番組「あのちゃんねる」を降板すると宣言した上で、制作陣との行き違いがあったことなども明かした。騒動が拡大したことで、かつてあのから「嫌な人」と名指しされたタレント、ベッキーの存在が注目されている。

同番組ではあのが、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木紗理奈（48）だと告白。放送後、鈴木が自身のインスタグラムで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と不快感をあらわにし「普通にいじめやん」と怒りを表明する事態となった。

そして同局は22日、「スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました」と謝罪。23日に改めて謝罪声明を出した上で「現在、放送に関しまして多くのご意見を頂戴しておりますが、この度の責任はすべて番組制作側にあり、鈴木様、あの様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを改めて深くお詫び申し上げます」としていた。

しかしあのは23日午後7時すぎにXを更新し、これまでも番組側に対し不本意に思う状況があったことなどを明かした上で、「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」「今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです」などと降板宣言する事態に発展してしまった。

ただあのはかつて、テレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」で、共演したベッキーのXを「ミュート」（非表示）にしたことを告白。理由として、ベッキーのポストが「しょうもないから」などと説明したことがベッキー本人に伝わったとされ、2人が“共演NG”との情報が流れたことがあった。

ただ23年10月、ベッキーはあのがパーソナリティーを務めていたニッポン放送「あののオールナイトニッポン0(ZERO)」に生出演。“共演NG”疑惑について2人でぶっちゃけトークし、ベッキーは「正直“共演NG”も冗談でやってたやつだったから、話題になってよかった」などと笑い飛ばしていた。また、あのも放送中、ベッキーのミュートを解除するなどした。

ただあのは25年6月、フジテレビ系「ぽかぽか」に生出演した際、MC陣らからめんどくさい人や嫌いな人について聞かれ、「嫌な人…というのはベッキーさん」と回答。理由について「食い気味というか、がめつい」「よく分からない。元気。元気すぎて」などと説明していた。

今回の件で、あのと鈴木紗理奈の関係が今後どうなるのかも、注目されそうだ。