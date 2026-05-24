◇インターリーグ ホワイトソックス 3―10 ジャイアンツ（2026年5月23日 サンフランシスコ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が23日（日本時間24日）、敵地ジャイアンツ戦に「2番・一塁」で出場し、4打数無安打2三振で連続試合出塁は11でストップした。今季73三振となり、この時点でザック・ネト（エンゼルス）と並んでア・リーグワースト。チームも3―10で敗れた。

ホワイトソックスは3―3で迎えた5回裏、2番手フェディーがシュミットに勝ち越し2ランを浴びた。2死後、チャプマンの三塁後方への飛球を、三塁手バルガスが太陽光で見失い二塁打に。さらに満塁から三本間へのファールフライを再びバルガスが見失って捕れず、直後に3番手リージャーがベーダーに中越え満塁本塁打を被弾。この回決定的な6点を失った。

1イニングに2度打球を見失ったバルガスは「今日は太陽がかなり厳しかった。特に夕方の時間帯は、ボールを見るのがかなり難しかった。自分としては、もっと良いポジション取りができたと思う」と神妙な表情で反省。「最初の打球はボールに入ろうとして追っていたんだけど、途中でまったく見えなくなってしまった。2本目はさらに難しかった。もっと良い対応ができたと思うし、今日の試合では自分がもっとチームを助けられたはず」と状況を説明して「でも、これも野球だし、前に進むしかない」と気持ちを切り替えた。

この日はサングラスをかけておらず、翌日以降の対策を聞かれると「サングラスをかける」とキッパリ。「最初の何イニングかはボールを見るのが少し難しかった。それで途中から外して、もっと見やすくなるか試してみようと思った。でも、自分にとっては正しい判断ではなかった。毎日学ぶことがある」と話した。