◇インターリーグ ホワイトソックス 3―10 ジャイアンツ（2026年5月23日 サンフランシスコ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が23日（日本時間24日）、敵地ジャイアンツ戦に「2番・一塁」で出場し、4打数無安打2三振で連続試合出塁は11でストップした。今季73三振となり、この時点でザック・ネト（エンゼルス）と並んでア・リーグワースト。チームも3―10で敗れた。

ホワイトソックスは3―3で迎えた5回裏、2番手フェディーがシュミットに勝ち越し2ランを浴びた。2死後、チャプマンの三塁後方への飛球を、三塁手バルガスが太陽光で見失い二塁打に。さらに満塁から三本間へのファールフライを再びバルガスが見失って捕れず、直後に3番手リージャーがベーダーに中越え満塁本塁打を被弾。この回決定的な6点を失った。

ホワイトソックスのベナブル監督は飛球が見えづらいデーゲームでの対策を聞かれ「昨日の事前ミーティングでも話していました。こういうデーゲームが続くと、太陽や風が影響することは分かっています。だからこそ、できる限り準備をし、コミュニケーションを取り、とにかく粘り強く対応していく必要があります。攻撃面でも、しっかり全力で走ることを徹底するだけです」と話した。

1イニングに2度打球を見失ったバルガスは、サングラスをかけていなかった。ベナブル監督は「個人の判断ですね。選手自身が環境を理解していて、それが自分にどう影響するか、サングラスが助けになるかどうかも含めて判断します。我々の仕事は必要な情報を与え、準備をさせることです。その上で、それぞれのやり方でしっかり準備して臨むことを求めています」とコメント。打撃ではここまで11本塁打と貢献しているバルガスへの対応について「まず大事なのは、きちんと準備をして正しいことをやっていたかどうかです」と前置きした上で、「バルガスはここまで間違いなくチーム最高の選手の一人ですし、我々の取り組み方、全力で走ることやプレーすること、その基準をつくっている存在です。その面では間違いなくリーダーですね。こういうプレーは起こり得ます。不運でしたし、本人が一番つらく感じています。でも彼は常に正しい姿勢で取り組んでいますし、我々にとって大事な選手です」 とかばった。