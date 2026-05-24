【クロスワードパズルクイズ】1分で正解できるかな？ 空欄に共通する2文字は？ 甘い果物や夏の必需品がヒント
言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！
今回は、真っ赤な果物や、夏に欠かせないあのアイテムが隠れています。一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればつながりますよ。
・い □ ご（縦の言葉）
・か □ ど □（横の言葉）
・う □ わ（縦の言葉）
ヒント：左側の縦の言葉は、「真っ赤な果物」の名前です。
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▼解説
それぞれの言葉に「ち」と「き」を入れると、次のようになります。
・いちご（苺）
・かちどき（勝鬨／勝どき）
・うきわ（浮き輪）
左側の「いちご」にピンときた人は、横の「かちどき」や、海水浴の定番アイテム「うきわ」もスムーズに導き出せたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、真っ赤な果物や、夏に欠かせないあのアイテムが隠れています。一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればつながりますよ。
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・い □ ご（縦の言葉）
・か □ ど □（横の言葉）
・う □ わ（縦の言葉）
ヒント：左側の縦の言葉は、「真っ赤な果物」の名前です。
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正解：「ち」「き」正解は「ち」「き」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ち」と「き」を入れると、次のようになります。
・いちご（苺）
・かちどき（勝鬨／勝どき）
・うきわ（浮き輪）
左側の「いちご」にピンときた人は、横の「かちどき」や、海水浴の定番アイテム「うきわ」もスムーズに導き出せたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)