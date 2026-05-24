「ブルワーズ−ドジャース」（２３日、ミルウォーキー）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で見逃し三振に倒れたが、ヒヤリとするシーンがあった。

やや横手気味に腕が出てくる変則左腕・ガサーとの対戦。初球のインサイド、２球目のアウトロー際どいところをきっちりと見極めた。３球目は最初から打つ気が無く見逃してストライク。４球目のフォーシームには豪快に空振りして追い込まれた。

５球目の内角高めには絶叫しながらよけた。顔面付近へくるヒヤリとする１球だった。フルカウントからの６球目、インサイドから曲がってくるスイーパーに手が出ず見逃し三振に倒れた。ガサーは右足を一塁側に踏み出しており、左打者から見れば背中からボールがくるような軌道。その中でインサイドに抜け球もあるだけに、バッターからすれば難敵だ。

続くベッツは右飛に倒れ、フリーマンの打席でもインサイドに抜け球がきた。かろうじてよけて最後は四球を選んだが、得点にはつながらなかった。

大谷は前日の試合で右前打を放ち、今季最長の８試合連続安打をマーク。さらに七回の犠飛で３試合連続打点をマークしていた。