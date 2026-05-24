ホワイトソックスは２３日（日本時間２４日）、球団公式ＳＮＳなどでサム・アントナッチ内野手のデッドボール総集編を作成して公開。ファンの反響を呼んだ。

フォーカスされたのは今年、メジャーデビューを果たしたアントナッチ。主に１番を打ち、打率・２７８をマークしているが、特筆すべきは１０死球。球団は「チームのために体を張っている」と記し、ここまで受けた死球の映像をまとめて作成。その上で「キャリア初の３３試合で死球を１０回受け、ＭＬＢ史上２番目に早いペースで、これは２０２３年のカブスのミゲル・アマヤ（２９試合）に次ぐものです」と伝えた。

２２日（同２３日）のジャイアンツ戦では１イニング２死球を受け、チームの一挙９得点ビッグイニングに貢献。試合後、グラウンドインタビューに応じた村上宗隆内野手も「あいつよけないんで。気合入ってるッス」とルーキーの体を張ったプレーに笑みを浮かべていた。

米ファンも「彼は確かに体を張っている」「ロッキーよりもっと打たれ強い」「マジで当てられるのが好きすぎる」と反響の声をあげていた。