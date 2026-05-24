今年の夏はユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で、とびきりの“お祭り騒ぎ”を体験しませんか？ 開業25周年を迎えるUSJでは、2026年7月30日(木)〜11月19日(木)まで、大人気アニメ『ONE PIECE』の世界に没入できる「ワンピース・プレミア・サマー 2026」を開催します。

今年の目玉は、絶世の美女ボア・ハンコック率いる「九蛇海賊団」の参戦です。さらに、毎年人気の「サンジの海賊レストラン」抽選販売や、ONE PIECEバージョンの「VIPツアー」など、ファン垂涎のプログラムが目白押し。 本記事では、新幹線や特急を利用して遠方から訪れる旅行者も必見の、チケット確保術とイベントの見どころを余すことなくお伝えします。

今年の目玉は九蛇海賊団！大興奮のライブ・ショー

「ワンピース・プレミアショー」※過去の画像

2007年の初開催から圧倒的な満足度と150万人以上の総動員数を誇る「ワンピース・プレミアショー」が、今年もスケールアップして帰ってきます。今回はハンコック率いる九蛇海賊団が登場！ここでしか見られないオリジナルストーリーを、臨場感あふれるライブ・ショーで展開します。麦わらの一味の絆を間近で感じられるグリーティングもあり、笑って泣ける大興奮の80分です。

・開催期間：2026年7月30日(木)〜11月19日(木) ※非上演日あり

・時間：18:15開場 / 18:45開演

・場所：ウォーターワールド

・価格：大人 （12歳以上）3,000円（税込）〜 / 子ども（4〜11歳） 2,000円（税込）〜

・一般販売開始：2026年6月10日（水）12:00 〜

美食とおもてなしに心ときめく！サンジの海賊レストラン

「サンジの海賊レストラン」イメージ

サンジ特製！レディのための極上フレンチ

レディたちに捧げるボアット・ア・ビジュー 〜愛の宝石箱〜(肉・写真左)、レディたちに捧げるボアット・ア・ビジュー 〜愛の宝石箱〜(魚・写真中)、レディにささげるメロリンラブ・スウィーツ

毎年チケット争奪戦になるほど人気の「サンジの海賊レストラン」が、ロンバーズ・ランディングに今年もオープンします。麦わらの一味のコック、サンジが“レディたちを更に輝かせる”スペシャルメニューで情熱的にもてなしてくれます。

お肉かお魚か選べるメイン料理「レディたちに捧げるボアット・ア・ビジュー 〜愛の宝石箱〜」に加え、腹ペコのルフィやゾロ、ひょんな勘違いから忍び込んできたバギーが乱入してくるドタバタ劇も健在。食事を楽しむ名店は、今年もワイワイ大賑わい間違いなしです。

・開催期間：2026年7月30日(木)〜11月19日(木) ※各回約85分、入替制

・場所：ロンバーズ・ランディング

・価格：大人（12 歳以上）：7,000 円（税込）、子ども（4歳〜11 歳）：2,600 円（税込）

・抽選エントリー開始：2026年5月25日（月）12:00〜

爽快コースターとのコラボ！ワンピース×ストーリー・ライド

「ワンピース × ストーリー・ライド」

大人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」がONE PIECEとコラボレーション。「ワンピース×ストーリー・ライド」として、ルフィたちとのオリジナル冒険ストーリーを聴きながら、スリル満点のコースター体験が楽しめます。耳元で繰り広げられるドタバタ劇と、アップダウンの激しいライドの爽快感が絶妙にマッチし、まさに全身で物語に入り込めます。

・開催期間：2026年7月30日(木)〜11月19日(木)

・場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜」では体験不可

パークを賢く満喫するなら「VIPツアー」がおすすめ

USJの25周年とワンピースの夏を、並んだり待ったりせずに全力で楽しみたいなら「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー」がイチオシです。今年は特別に2種類のワンピース限定ツアーが登場します。

「ワンピース・プレミアショー」S席最前列が確約された25周年スペシャルツアー（大人 2万2,000円〜）と、さらに「サンジの海賊レストラン」もセットになったファン必見の完全版ツアー（大人 3万4,900円〜）が用意されています。専任ガイドの案内で特別な夏を優雅に効率よく回れるのは、遠方から新幹線や特急で大阪へ訪れる旅行者にとって、時間を有効活用できる非常に魅力的な選択肢です。

圧倒的なクオリティで描かれる「ONE PIECE」の世界と、USJ25周年の特別な熱気が融合する2026年の夏。プレミアショーの熱狂に包まれ、サンジの美食に酔いしれる一日は、まさに一生モノの思い出になるはずです。人気プログラムは早期完売が予想されるため、まずは5月25日のレストラン抽選から、あなたの“冒険”をスタートさせてみてはいかがでしょうか。

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鉄道チャンネル編集部

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