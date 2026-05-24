　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※5月15日信用買い残の5月1日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1563銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　15,496　　170,511　　 57.40
２．<7011> 三菱重 　　　　　　7,398　　 24,889　　 26.18
３．<6740> Ｊディスプレ 　　　5,135　　 54,157　　　2.65
４．<5401> 日本製鉄 　　　　　4,537　　 40,309　　 18.57
５．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　4,279　　 26,705　　 47.81
６．<7203> トヨタ 　　　　　　3,931　　 18,233　　　5.91
７．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　3,696　　 14,170　　 21.61
８．<5016> ＪＸ金属 　　　　　3,348　　 20,140　　 11.80
９．<4392> ＦＩＧ 　　　　　　2,306　　　3,144　　　6.03
10．<3660> アイスタイル 　　　2,071　　　5,558　　 15.04
11．<3923> ラクス 　　　　　　2,047　　　4,283　　 15.95
12．<6315> ＴＯＷＡ 　　　　　1,886　　　5,020　　 22.59
13．<7974> 任天堂 　　　　　　1,715　　 15,334　　 16.18
14．<5803> フジクラ 　　　　　1,462　　 18,341　　　8.05
15．<5076> インフロニア 　　　1,187　　　3,280　　 37.45
16．<6264> マルマエ 　　　　　1,148　　　1,903　　　1.07
17．<285A> キオクシア 　　　　1,141　　　9,951　　 11.63
18．<2413> エムスリー 　　　　　971　　　6,517　　 23.92
19．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　932　　 14,642　　 29.90
20．<8801> 三井不 　　　　　　　924　　　2,809　　 14.11
21．<4680> ラウンドワン 　　　　761　　　4,081　　 30.74
22．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　750　　 14,196　　　1.64
23．<7276> 小糸製 　　　　　　　740　　　3,574　　 45.60
24．<8524> 北洋銀 　　　　　　　737　　　3,297　　　6.03
25．<2181> パーソルＨＤ 　　　　668　　　4,021　　 19.05
26．<7238> ブレーキ 　　　　　　645　　　4,772　　 15.86
27．<8600> トモニＨＤ 　　　　　633　　　2,711　　231.74
28．<6471> 日精工 　　　　　　　586　　　1,829　　 25.84
29．<4042> 東ソー 　　　　　　　568　　　　939　　　8.15
30．<7004> カナデビア 　　　　　567　　　2,127　　　2.18
31．<4062> イビデン 　　　　　　555　　　1,823　　　2.88
32．<6134> ＦＵＪＩ 　　　　　　550　　　　899　　 36.56
33．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　532　　 14,371　　　6.52
34．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 　　　　523　　　2,174　　124.99
35．<7912> 大日印 　　　　　　　485　　　　802　　 24.93
36．<8303> ＳＢＩ新生銀 　　　　470　　 12,041　 1216.35
37．<9509> 北海電 　　　　　　　457　　　7,437　　　2.66
38．<8714> 池田泉州ＨＤ 　　　　440　　　4,982　　 15.19
39．<8346> 東邦銀 　　　　　　　439　　　1,431　　　2.82
40．<429A> テクセンド 　　　　　437　　　1,691　　 61.07
41．<3668> コロプラ 　　　　　　429　　　1,603　　　4.23
42．<8848> レオパレス 　　　　　398　　　2,617　　 21.16
43．<4443> Ｓａｎｓａｎ 　　　　397　　　2,646　　　9.33
44．<8593> 三菱ＨＣキャ 　　　　395　　　3,154　　 31.45
45．<7966> リンテック 　　　　　395　　　　789　　 54.41
46．<6954> ファナック 　　　　　393　　　3,004　　　7.92
47．<7532> パンパシＨＤ 　　　　392　　　3,698　　　2.61
48．<4980> デクセリ 　　　　　　391　　　2,353　　　3.27
49．<6632> ＪＶＣケンウ 　　　　371　　　3,268　　 34.48
50．<6920> レーザーテク 　　　　369　　　1,654　　　4.40

株探ニュース