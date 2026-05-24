信用残ランキング【買い残増加】 ＮＴＴ、三菱重、Ｊディスプレ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※5月15日信用買い残の5月1日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1563銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 15,496 170,511 57.40
２．<7011> 三菱重 7,398 24,889 26.18
３．<6740> Ｊディスプレ 5,135 54,157 2.65
４．<5401> 日本製鉄 4,537 40,309 18.57
５．<7013> ＩＨＩ 4,279 26,705 47.81
６．<7203> トヨタ 3,931 18,233 5.91
７．<7868> 広済堂ＨＤ 3,696 14,170 21.61
８．<5016> ＪＸ金属 3,348 20,140 11.80
９．<4392> ＦＩＧ 2,306 3,144 6.03
10．<3660> アイスタイル 2,071 5,558 15.04
11．<3923> ラクス 2,047 4,283 15.95
12．<6315> ＴＯＷＡ 1,886 5,020 22.59
13．<7974> 任天堂 1,715 15,334 16.18
14．<5803> フジクラ 1,462 18,341 8.05
15．<5076> インフロニア 1,187 3,280 37.45
16．<6264> マルマエ 1,148 1,903 1.07
17．<285A> キオクシア 1,141 9,951 11.63
18．<2413> エムスリー 971 6,517 23.92
19．<8316> 三井住友ＦＧ 932 14,642 29.90
20．<8801> 三井不 924 2,809 14.11
21．<4680> ラウンドワン 761 4,081 30.74
22．<3656> ＫＬａｂ 750 14,196 1.64
23．<7276> 小糸製 740 3,574 45.60
24．<8524> 北洋銀 737 3,297 6.03
25．<2181> パーソルＨＤ 668 4,021 19.05
26．<7238> ブレーキ 645 4,772 15.86
27．<8600> トモニＨＤ 633 2,711 231.74
28．<6471> 日精工 586 1,829 25.84
29．<4042> 東ソー 568 939 8.15
30．<7004> カナデビア 567 2,127 2.18
31．<4062> イビデン 555 1,823 2.88
32．<6134> ＦＵＪＩ 550 899 36.56
33．<3697> ＳＨＩＦＴ 532 14,371 6.52
34．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 523 2,174 124.99
35．<7912> 大日印 485 802 24.93
36．<8303> ＳＢＩ新生銀 470 12,041 1216.35
37．<9509> 北海電 457 7,437 2.66
38．<8714> 池田泉州ＨＤ 440 4,982 15.19
39．<8346> 東邦銀 439 1,431 2.82
40．<429A> テクセンド 437 1,691 61.07
41．<3668> コロプラ 429 1,603 4.23
42．<8848> レオパレス 398 2,617 21.16
43．<4443> Ｓａｎｓａｎ 397 2,646 9.33
44．<8593> 三菱ＨＣキャ 395 3,154 31.45
45．<7966> リンテック 395 789 54.41
46．<6954> ファナック 393 3,004 7.92
47．<7532> パンパシＨＤ 392 3,698 2.61
48．<4980> デクセリ 391 2,353 3.27
49．<6632> ＪＶＣケンウ 371 3,268 34.48
50．<6920> レーザーテク 369 1,654 4.40
株探ニュース
※5月15日信用買い残の5月1日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1563銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 15,496 170,511 57.40
２．<7011> 三菱重 7,398 24,889 26.18
３．<6740> Ｊディスプレ 5,135 54,157 2.65
４．<5401> 日本製鉄 4,537 40,309 18.57
５．<7013> ＩＨＩ 4,279 26,705 47.81
６．<7203> トヨタ 3,931 18,233 5.91
７．<7868> 広済堂ＨＤ 3,696 14,170 21.61
８．<5016> ＪＸ金属 3,348 20,140 11.80
９．<4392> ＦＩＧ 2,306 3,144 6.03
10．<3660> アイスタイル 2,071 5,558 15.04
11．<3923> ラクス 2,047 4,283 15.95
12．<6315> ＴＯＷＡ 1,886 5,020 22.59
13．<7974> 任天堂 1,715 15,334 16.18
14．<5803> フジクラ 1,462 18,341 8.05
15．<5076> インフロニア 1,187 3,280 37.45
16．<6264> マルマエ 1,148 1,903 1.07
17．<285A> キオクシア 1,141 9,951 11.63
18．<2413> エムスリー 971 6,517 23.92
19．<8316> 三井住友ＦＧ 932 14,642 29.90
20．<8801> 三井不 924 2,809 14.11
21．<4680> ラウンドワン 761 4,081 30.74
22．<3656> ＫＬａｂ 750 14,196 1.64
23．<7276> 小糸製 740 3,574 45.60
24．<8524> 北洋銀 737 3,297 6.03
25．<2181> パーソルＨＤ 668 4,021 19.05
26．<7238> ブレーキ 645 4,772 15.86
27．<8600> トモニＨＤ 633 2,711 231.74
28．<6471> 日精工 586 1,829 25.84
29．<4042> 東ソー 568 939 8.15
30．<7004> カナデビア 567 2,127 2.18
31．<4062> イビデン 555 1,823 2.88
32．<6134> ＦＵＪＩ 550 899 36.56
33．<3697> ＳＨＩＦＴ 532 14,371 6.52
34．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 523 2,174 124.99
35．<7912> 大日印 485 802 24.93
36．<8303> ＳＢＩ新生銀 470 12,041 1216.35
37．<9509> 北海電 457 7,437 2.66
38．<8714> 池田泉州ＨＤ 440 4,982 15.19
39．<8346> 東邦銀 439 1,431 2.82
40．<429A> テクセンド 437 1,691 61.07
41．<3668> コロプラ 429 1,603 4.23
42．<8848> レオパレス 398 2,617 21.16
43．<4443> Ｓａｎｓａｎ 397 2,646 9.33
44．<8593> 三菱ＨＣキャ 395 3,154 31.45
45．<7966> リンテック 395 789 54.41
46．<6954> ファナック 393 3,004 7.92
47．<7532> パンパシＨＤ 392 3,698 2.61
48．<4980> デクセリ 391 2,353 3.27
49．<6632> ＪＶＣケンウ 371 3,268 34.48
50．<6920> レーザーテク 369 1,654 4.40
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