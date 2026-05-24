信用残ランキング【売り残増加】 ＡＲＣＨＩＯ、飯田ＧＨＤ、マルマエ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※5月15日信用売り残の5月1日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1563銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 7,245 10,010 1.41
２．<3291> 飯田ＧＨＤ 4,233 4,289 0.03
３．<6264> マルマエ 1,568 1,776 1.07
４．<3697> ＳＨＩＦＴ 1,356 2,205 6.52
５．<3656> ＫＬａｂ 1,159 8,659 1.64
６．<5074> テスＨＤ 1,089 2,964 1.39
７．<7203> トヨタ 1,043 3,085 5.91
８．<8729> ソニーＦＧ 995 7,966 14.59
９．<9432> ＮＴＴ 954 2,970 57.40
10．<3148> クリエイトＳ 825 1,726 0.03
11．<9434> ＳＢ 718 3,975 7.27
12．<7267> ホンダ 698 1,302 9.43
13．<8179> ロイヤルＨＤ 686 1,026 0.16
14．<5401> 日本製鉄 646 2,170 18.57
15．<7211> 三菱自 567 1,114 8.36
16．<2492> インフォＭＴ 525 1,387 1.24
17．<3197> すかいらーく 519 876 1.17
18．<4005> 住友化 454 1,157 6.63
19．<9755> 応用地質 452 506 0.19
20．<5016> ＪＸ金属 428 1,706 11.80
21．<7173> 東京きらぼし 410 428 1.48
22．<6526> ソシオネクス 408 1,135 5.47
23．<4392> ＦＩＧ 408 521 6.03
24．<3064> モノタロウ 359 482 2.87
25．<7201> 日産自 358 2,072 15.25
26．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 306 1,912 0.65
27．<7974> 任天堂 303 947 16.18
28．<8306> 三菱ＵＦＪ 297 1,922 18.28
29．<3984> ユーザーロカ 295 344 1.10
30．<2168> パソナＧ 289 519 0.59
31．<7599> ＩＤＯＭ 284 846 0.65
32．<2462> ライク 283 720 0.19
33．<7272> ヤマハ発 282 467 5.53
34．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 269 2,350 1.94
35．<8058> 三菱商 263 1,229 3.09
36．<8267> イオン 261 2,543 2.29
37．<5408> 中山鋼 259 372 2.87
38．<3191> ジョイ本田 253 503 0.19
39．<4502> 武田 240 657 1.39
40．<1377> サカタタネ 239 364 0.23
41．<6594> ニデック 236 566 9.25
42．<4661> ＯＬＣ 223 1,886 3.23
43．<7012> 川重 214 1,184 13.98
44．<7600> 日本ＭＤＭ 206 850 2.26
45．<3201> ニッケ 195 307 0.32
46．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 183 301 10.87
47．<8750> 第一ライフ 182 692 3.45
48．<3382> セブン＆アイ 176 1,058 5.22
49．<2678> アスクル 156 581 1.81
50．<3668> コロプラ 156 378 4.23
株探ニュース
※5月15日信用売り残の5月1日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1563銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 7,245 10,010 1.41
２．<3291> 飯田ＧＨＤ 4,233 4,289 0.03
３．<6264> マルマエ 1,568 1,776 1.07
４．<3697> ＳＨＩＦＴ 1,356 2,205 6.52
５．<3656> ＫＬａｂ 1,159 8,659 1.64
６．<5074> テスＨＤ 1,089 2,964 1.39
７．<7203> トヨタ 1,043 3,085 5.91
８．<8729> ソニーＦＧ 995 7,966 14.59
９．<9432> ＮＴＴ 954 2,970 57.40
10．<3148> クリエイトＳ 825 1,726 0.03
11．<9434> ＳＢ 718 3,975 7.27
12．<7267> ホンダ 698 1,302 9.43
13．<8179> ロイヤルＨＤ 686 1,026 0.16
14．<5401> 日本製鉄 646 2,170 18.57
15．<7211> 三菱自 567 1,114 8.36
16．<2492> インフォＭＴ 525 1,387 1.24
17．<3197> すかいらーく 519 876 1.17
18．<4005> 住友化 454 1,157 6.63
19．<9755> 応用地質 452 506 0.19
20．<5016> ＪＸ金属 428 1,706 11.80
21．<7173> 東京きらぼし 410 428 1.48
22．<6526> ソシオネクス 408 1,135 5.47
23．<4392> ＦＩＧ 408 521 6.03
24．<3064> モノタロウ 359 482 2.87
25．<7201> 日産自 358 2,072 15.25
26．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 306 1,912 0.65
27．<7974> 任天堂 303 947 16.18
28．<8306> 三菱ＵＦＪ 297 1,922 18.28
29．<3984> ユーザーロカ 295 344 1.10
30．<2168> パソナＧ 289 519 0.59
31．<7599> ＩＤＯＭ 284 846 0.65
32．<2462> ライク 283 720 0.19
33．<7272> ヤマハ発 282 467 5.53
34．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 269 2,350 1.94
35．<8058> 三菱商 263 1,229 3.09
36．<8267> イオン 261 2,543 2.29
37．<5408> 中山鋼 259 372 2.87
38．<3191> ジョイ本田 253 503 0.19
39．<4502> 武田 240 657 1.39
40．<1377> サカタタネ 239 364 0.23
41．<6594> ニデック 236 566 9.25
42．<4661> ＯＬＣ 223 1,886 3.23
43．<7012> 川重 214 1,184 13.98
44．<7600> 日本ＭＤＭ 206 850 2.26
45．<3201> ニッケ 195 307 0.32
46．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 183 301 10.87
47．<8750> 第一ライフ 182 692 3.45
48．<3382> セブン＆アイ 176 1,058 5.22
49．<2678> アスクル 156 581 1.81
50．<3668> コロプラ 156 378 4.23
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