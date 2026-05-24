　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※5月15日信用売り残の5月1日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1563銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　　　7,245　　 10,010　　　1.41
２．<3291> 飯田ＧＨＤ 　　　　4,233　　　4,289　　　0.03
３．<6264> マルマエ 　　　　　1,568　　　1,776　　　1.07
４．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　1,356　　　2,205　　　6.52
５．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　1,159　　　8,659　　　1.64
６．<5074> テスＨＤ 　　　　　1,089　　　2,964　　　1.39
７．<7203> トヨタ 　　　　　　1,043　　　3,085　　　5.91
８．<8729> ソニーＦＧ 　　　　　995　　　7,966　　 14.59
９．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　　954　　　2,970　　 57.40
10．<3148> クリエイトＳ 　　　　825　　　1,726　　　0.03
11．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　718　　　3,975　　　7.27
12．<7267> ホンダ 　　　　　　　698　　　1,302　　　9.43
13．<8179> ロイヤルＨＤ 　　　　686　　　1,026　　　0.16
14．<5401> 日本製鉄 　　　　　　646　　　2,170　　 18.57
15．<7211> 三菱自 　　　　　　　567　　　1,114　　　8.36
16．<2492> インフォＭＴ 　　　　525　　　1,387　　　1.24
17．<3197> すかいらーく 　　　　519　　　　876　　　1.17
18．<4005> 住友化 　　　　　　　454　　　1,157　　　6.63
19．<9755> 応用地質 　　　　　　452　　　　506　　　0.19
20．<5016> ＪＸ金属 　　　　　　428　　　1,706　　 11.80
21．<7173> 東京きらぼし 　　　　410　　　　428　　　1.48
22．<6526> ソシオネクス 　　　　408　　　1,135　　　5.47
23．<4392> ＦＩＧ 　　　　　　　408　　　　521　　　6.03
24．<3064> モノタロウ 　　　　　359　　　　482　　　2.87
25．<7201> 日産自 　　　　　　　358　　　2,072　　 15.25
26．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　306　　　1,912　　　0.65
27．<7974> 任天堂 　　　　　　　303　　　　947　　 16.18
28．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　　297　　　1,922　　 18.28
29．<3984> ユーザーロカ 　　　　295　　　　344　　　1.10
30．<2168> パソナＧ 　　　　　　289　　　　519　　　0.59
31．<7599> ＩＤＯＭ 　　　　　　284　　　　846　　　0.65
32．<2462> ライク 　　　　　　　283　　　　720　　　0.19
33．<7272> ヤマハ発 　　　　　　282　　　　467　　　5.53
34．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　　　　269　　　2,350　　　1.94
35．<8058> 三菱商 　　　　　　　263　　　1,229　　　3.09
36．<8267> イオン 　　　　　　　261　　　2,543　　　2.29
37．<5408> 中山鋼 　　　　　　　259　　　　372　　　2.87
38．<3191> ジョイ本田 　　　　　253　　　　503　　　0.19
39．<4502> 武田 　　　　　　　　240　　　　657　　　1.39
40．<1377> サカタタネ 　　　　　239　　　　364　　　0.23
41．<6594> ニデック 　　　　　　236　　　　566　　　9.25
42．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　223　　　1,886　　　3.23
43．<7012> 川重 　　　　　　　　214　　　1,184　　 13.98
44．<7600> 日本ＭＤＭ 　　　　　206　　　　850　　　2.26
45．<3201> ニッケ 　　　　　　　195　　　　307　　　0.32
46．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　　　　　183　　　　301　　 10.87
47．<8750> 第一ライフ 　　　　　182　　　　692　　　3.45
48．<3382> セブン＆アイ 　　　　176　　　1,058　　　5.22
49．<2678> アスクル 　　　　　　156　　　　581　　　1.81
50．<3668> コロプラ 　　　　　　156　　　　378　　　4.23

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