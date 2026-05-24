ピアース・ブロスナンが73歳に 妻がニュージーランドでの誕生日ショットをシェア
「007」のジェームズ・ボンド役や「マンマ・ミーア！」シリーズなどで知られるピアース・ブロスナンが、73歳の誕生日を迎えた。誕生日には妻キーリー・シェイ・ブロスナンと共にニュージーランドで祝ったようだ。
【写真】73歳になったピアース・ブロスナン、妻キーリーが素敵な笑顔ショットをシェア
現地時間5月16日、キーリーがインスタグラムを更新し、「愛する人、誕生日おめでとう！ 夢が全て実現しますように」というメッセージとともに、青空にかかる虹をバックにポーズを取るピアースの姿と、海で笑顔を見せる彼の姿をシェアした。
ブドウ園やプライベートビーチを備える高級リゾートホテル「The Landing NZ」と、フィジーの超高級プライベートアイランドであるカイブ島のスタッフに感謝を述べていることから、ラグジュアリーなバカンスで誕生日を祝ったとみられる。
最初の妻カサンドラ・ハリスを卵巣がんのため亡くしたピアースは、7年の交際を経て、2001年にキーリーと結婚。2人の息子、ディラン（29）とパリス（25）が誕生し、2人ともエンターテイメントの世界で活躍している。彼にはほかに、カサンドラの連れ子クリストファー（53）とシャルロット、実子のショーン（42）がいるが、シャルロットも母と同じ卵巣がんのため、2013年に亡くなった。
キーリーの投稿には、「ピアースお誕生日おめでとう。お願いごとをするのにふさわしい虹ですね。キーリーとの旅を楽しんで」「お誕生日おめでとうございます！ お二人はいつも愛に満ちていて、憧れのカップルです」などとお祝いの言葉が寄せられている。
引用：「キーリー・シェイ・ブロスナン」Instagram（＠keelyshayebrosnan）
【写真】73歳になったピアース・ブロスナン、妻キーリーが素敵な笑顔ショットをシェア
現地時間5月16日、キーリーがインスタグラムを更新し、「愛する人、誕生日おめでとう！ 夢が全て実現しますように」というメッセージとともに、青空にかかる虹をバックにポーズを取るピアースの姿と、海で笑顔を見せる彼の姿をシェアした。
最初の妻カサンドラ・ハリスを卵巣がんのため亡くしたピアースは、7年の交際を経て、2001年にキーリーと結婚。2人の息子、ディラン（29）とパリス（25）が誕生し、2人ともエンターテイメントの世界で活躍している。彼にはほかに、カサンドラの連れ子クリストファー（53）とシャルロット、実子のショーン（42）がいるが、シャルロットも母と同じ卵巣がんのため、2013年に亡くなった。
キーリーの投稿には、「ピアースお誕生日おめでとう。お願いごとをするのにふさわしい虹ですね。キーリーとの旅を楽しんで」「お誕生日おめでとうございます！ お二人はいつも愛に満ちていて、憧れのカップルです」などとお祝いの言葉が寄せられている。
引用：「キーリー・シェイ・ブロスナン」Instagram（＠keelyshayebrosnan）