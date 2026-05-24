◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第３日（２３日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

ブリヂストン契約プロの宮里藍さんが２３日、大会会場でジュニアゴルファーを対象にレッスン会を行った。

小学１〜６年生の１０人が参加。宮里さんがグリップの握り方、アドレス時の足の向きやフィニッシュ時の向きの調整など丁寧にアドバイスを送った。参加者は熱心に聞き入りながらボールを打ち、打球の方向性が安定したり、遠くまで飛ぶようになったりと上達する様子が見られた。

質問コーナーでは、ジュニアゴルファーから「緊張しないためには？」「ボールをまっすぐ飛ばすためには？」「体調管理で気を付けていることは？」「今後、試合に出場する予定はありますか？」など様々な質問があり、宮里さんは丁寧に答えた。

交流を終えた宮里さんは「参加してくれたジュニアのみんなが、プロと同じ練習場で一生懸命にボールを打っている姿が印象的でした。ジュニアのみんなには真っ直ぐ飛ばすことやいいスコアを出すという楽しさだけではなく、誰かと競う楽しさも感じてもらい、勝負強さを身につけてほしいなと思います。また、これからもツアー会場に来てもらい、色んな選手のプレーを実際に観戦して、ゴルフを楽しんでほしいです」と呼びかけた。