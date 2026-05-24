◆米大リーグ ブルワーズ―ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ブルワーズ戦に先発し、初回にわずか６球で先制を許した。

レギュラーシーズンでは初のブルワーズ戦。１番チョウリオに２球目の９７・６マイル（約１５７・１キロ）直球を中越え二塁打とされると、２番チュラングには４球目のスプリットを左翼線への適時二塁打とされた。３番ボーンは力ないゴロに打ち取ったが、やや三塁側に転がった打球を自ら処理した朗希が一塁へ悪送球。二塁走者が生還し、自身のミスでこの回２点目を失った。

続くイエリチは三ゴロに打ち取って１アウトを取ったが、５番サンチェスをこの日初の四球で歩かせて一、二塁。ここでプライアー投手コーチがマウンドに向かって右腕を落ち着かせた。すると、バウアーズには３ボールとなるも崩れず、９球目の８５・７マイル（約１３７・９キロ）スライダーで空振り三振。だが、７番フリリックには９７・４マイル（約１５６・８キロ）直球を中前適時打とされた。懸命にジャンプした遊撃・ベッツがグラブに当てるも捕れなかった。三塁を狙った一塁走者がタッチアウトとなり、初回が終了したが、朗希は３５球を要して３失点という苦しい立ち上がりとなった。

この日はこれまで８試合のうち５試合でバッテリーを組んできたラッシングではなく、休養明けとなる正捕手スミスと息を合わせる。試合前時点での佐々木の捕手別成績は、ラッシングとの５試合が計２５イニングで６被弾、防御率５・０４。スミスとの３試合が計１５回２／３で３被弾、防御率５・１７となっていた。

前回１７日（同１８日）の敵地・エンゼルス戦では７回４安打１失点で２勝目を挙げた朗希。メジャー移籍後最長イニングで同最多の８三振を奪い「結果としては毎登板良くなっているとは思う」と振り返っていた。米２年目の今季はこの日まで８試合で２勝３敗、防御率５・０９。前日２３日（同２４日）にはブルワーズの怪物右腕、Ｊ・ミジオロウスキー投手（２４）から声をかけられ、談笑する場面もあるなどリラックスした雰囲気だった。