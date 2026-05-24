何をしても「イヤ！」理屈が通じないイヤイヤ期。



【写真】「ならしょうがないか」イヤイヤも納得できる最強アイテム

育児における最大の難所の一つとも言えるこの時期を、ユニークな発想で乗り切ろうとする投稿がSNSで注目を集めている。



床に寝転がってイヤイヤする娘さんが着ているのは、現在の状況を一目瞭然に示すように、胸に大きく「イヤイヤ期」と書かれたTシャツ。経験者なら誰もが頷くイヤイヤ期あるあるエピソードと、Tシャツがもたらした心の変化について、投稿主の投稿者のえびいくらさん（@i_eat_ebi）に話を聞いた。



――娘さんのイヤイヤ期で、特に大変だったエピソードを教えてください。



えびいくら：うちの娘は「小さいイヤイヤ」がたくさんあるタイプで、特に困らされているのは、抱っこしている時に「ダッコシテ！！！！」と怒られる時です（笑）。「今抱っこしてるじゃん！」と言っても、キレて泣いてしまいますし、かといって下ろしたらもっと泣くので、もうお手上げですね（笑）。



――そんな中、このTシャツとの出会いについて。



えびいくら：元でんぱ組.incの夢眠ねむさんが運営されている「夢眠書店」で購入しました。子どもを授かる前から存在は知っていて、もともと夢眠さんが大好きだったことが購入の決め手でした。



――着せてみて、お母さんの心情に変化はありましたか？



えびいくら：イヤイヤ期って始まりや終わりが明確ではないので、親が判断するしかないですよね。イヤイヤされても「あぁまたか」くらいに思えるようになりました。また、「これはイヤイヤに繋がるかも」と事前に予測して、自分の行動を考えられるようになったのも大きいですね。娘自身は服へのこだわりが少ないので、毎日無理やり（笑）着せています。イヤイヤ期ママさん！共に頑張りましょう！これも成長の証ですよ！



◇ ◇

SNSでは「大人の気持ちも落ち着きそう」「これは仕方ないなと思ってしまう」「大人サイズはありますか？」などの反響が寄せられた。

自我が芽生え感情がぶつかり合ってしまう時期だが、1枚のTシャツのおかげで、少し余裕が生まれ、育児が楽しくなりそうだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）