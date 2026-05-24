「犬はどうでもいい」と前の家族に置き去りにされてしまったわんこ。床下で生き延びていたところを保護され、縁あって新しいご家族の元へとお迎えされると……。現在の姿がSNSに投稿されると、記事執筆時点で10万回以上再生され、「とっても良いお顔」「あぁ、、涙が枯れるまで泣いてしまうではないか」といった声が寄せられました。

【動画：『犬はどうでもいい』と置き去りにされ、床下に住み着いた捨て犬→家族に迎えて1年後…涙あふれる『表情』】

元家族に置き去りにされたわんこ

Instagramアカウント「akane｜おふとん (@akn_0107)」さまに投稿されたのは、現在、投稿者さまと一緒に暮らしている犬の「おふとん」くんとの出会いから現在に至るまでの生活をまとめたものです。

元々おふとんくんは、前の家族に見捨てられ、廃墟に置き去りにされていたわんこでした。家の床下に身を隠し生き延びていたところを、保護団体によって保護され、縁あって現在のお家にお迎えされたとのことです。

新しい家族に迎えられて…

こうして現在の飼い主さんの元へとお迎えされたおふとんくん。最初は怖がる様子を見せていたこともあったそうですが、元々優しい性格で甘えん坊なおふとんくんは、少しずつご家族に心を開いてくれたといいます。

そんなおふとんくんは、ご家族みんなのことが大好き。お子様たちも唯一無二の家族として、溺愛しているのだそうです。

現在の姿に祝福の声

そんな幸せで温かな暮らしを送ってきた1年。おふとんくんは、お家にやってきて1年が経ち、この日を推定誕生日として、誕生日パーティーを開いてもらいました。

とっても幸せなご家族へと迎えられ、表情も穏やかになったおふとんくん。これからも末永く幸せに暮らしてほしいですね。

素敵なおふとんくんと現在のご家族の暮らしは、Instagramでも大きな話題になり、「素敵なご家族と出会いあなた幸せね」「幸せそうで本当にほっこりします」「目と表情がすっかり変わりましたね！」といった声がたくさん寄せられました。

そんなおふとんくんの暮らしぶりは、Instagramアカウント「akane｜おふとん (@akn_0107)」さまで紹介されています。

おふとんくん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「akane｜おふとん (@akn_0107)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。