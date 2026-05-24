阪神黄金ルーキーは「もう怖いよ…」他球団ファンも“恐怖”の圧巻パフォ 先制タイムリー含め、攻守に貢献 4戦連続安打でチームも4連勝「凄すぎて謎」「何も言うことないわな」
立石の勢いのある打撃シーンが注目を浴びている（C）産経新聞社
阪神の黄金ルーキー、立石正広の勢いが止まらない。
阪神は5月23日に行われた巨人戦（東京ドーム）に3−0の完封勝利。「1番・左翼」で先発出場した立石のパフォーマンスが光った。
【動画】どんだけ打つんだ…立石のタイムリーシーン
3回にチーム初安打を放つと0−0で迎えた5回二死二、三塁の好機に相手先発フォレスト・ウィットリーの外角高め154キロをしっかり捉えて、中前にはじき返し先制の2点適時打をマーク。
伝統の一戦で躍動した姿を見せまくっている。初戦は猛打賞、この試合でもマルチ安打と新リードオフマンとしてチームを勢いづける先制タイムリーなど、ルーキーの活躍がチームを盛り立てている。
これで19日の中日戦のデビューから始まり4戦連続安打、チームも4連勝と完全な起爆剤となっている。守備でもガッツあふれるプレーで投手陣を援護、攻守で躍動した姿を見せている。
1軍合流後まもない時点といえ、4試合で17打数7安打、打率.412、3打点と絶好のスタートを切った。
立石の圧巻パフォーマンスをめぐっては他球団ファンからも「もう怖いよ…」「これ阪神がとったの本当にダメでしょ」「人間味がない」「マジで凄い」「想像以上に良い」「凄すぎて謎」「何も言うことないわな」「怖すぎるでしょ、打線が」と驚愕の声が続々と上がっている。
勢いが止まらない黄金ルーキーのパフォーマンスに引き続き注目が集まっていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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