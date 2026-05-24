◇WBA・WBC世界ヘビー級タイトルマッチ 王者 オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）＜12回戦＞リコ・バーホーベン（オランダ）（2026年5月23日 エジプト・ギザ）

プロボクシングのWBA・WBC・IBF3団体統一世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（39＝ウクライナ）が元キックボクサーのリコ・バーホーベン（37＝オランダ）に11回2分59秒TKO勝ちし、王座防衛に成功した。ウシクはプロ戦績を25戦全勝（16KO）とした。

巨体をややかがめながらジャブを出し、ひたすら前進しては右の強打を振ってくるバーホーベンに、ウシクは大苦戦を強いられた。フックを当てて攻勢に出てもタフな相手に長くは続かず、王者が被弾するごとに会場はざわめき、どよめきが大きくなっていった。

だが、10回に入るとバーホーベンの動きは鈍り、11回にウシクがフックの連打から右アッパーを叩き込むと、バーホーベンは前のめりに倒れ、上半身がロープの間から飛び出すダウン。立ち上がったもののダメージは大きく、ウシクがメッタ打ちにするとレフェリーが試合を止めた。10回を終えた時点の採点は、ジャッジ2人が95―95、1人が96―94でバーホーベンを支持しており“逆転TKO勝利”だった。

クルーザー級とヘビー級の2階級で4団体王座統一を成し遂げたウシクは試合前、残り3試合で引退する意向を明かしていた。昨年12月に米リング誌選定のパウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）で1位に返り咲いたが、今月に世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）に抜かれて2位へ後退。井上が2日の東京ドーム決戦でPFP6位（現7位）の中谷潤人（28＝M.T）を破って1位に復帰したのに対し、今回の相手バーホーベンはプロボクシング経験が1試合のみで、さらに苦戦したことでPFP1位奪回は難しいとみられる。WBAとIBFはノーランカーのバーホーベンが勝っても王座獲得は認めない方針を示していた。

▼ウシク リコ、君は素晴らしいファイターだ。本当にありがとう。私のチーム、愛してるよ。君たちは最高だ。いい試合だった。ただボクシングをしただけだ。右アッパーカットをバン、バン、バン。神さまありがとう。