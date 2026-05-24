圧巻の“メリハリ体型”…日本人K-POPアイドル、曲線美あらわな姿に「これはヤバイ」「えっぐ」の声

ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、圧巻のスタイルを披露した。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字を添えて写真を投稿した。

【写真】ツキ、圧巻の“メリハリ体型”

公開された写真には、白のベアトップにフレアデニムを合わせたツキの姿が収められている。

タイトなトップスからは、メリハリのあるスタイルと美しいボディラインが際立ち、視線を奪った。さらに、どこか妖艶な雰囲気も漂わせ、見る者を魅了している。

この投稿を見たファンからは、「おにんぎょさん」「なんでこんなに綺麗なの？」「スタイルえっぐ」「これはヤバい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは、5月6日に1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』をリリースした。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。