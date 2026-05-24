今日24日は、低気圧が近づく東北や北海道で雨の範囲が広がるでしょう。晴れ間が出る所では気温が上がり、九州は最高気温30℃以上の真夏日の所がありそうです。関東は昨日23日のような肌寒さは解消されるでしょう。

北日本を中心に雨

今日24日は、低気圧が北海道や東北に近づき、梅雨前線が沖縄本島の周辺に停滞するでしょう。



北海道は天気が下り坂となり、南西部から雨の範囲が広がりそうです。東北は雲に覆われ、昼過ぎにかけては広い範囲で雨が降るでしょう。沿岸の地域を中心に、風が強まりそうです。関東甲信は雲が広がりやすく、山沿いや沿岸部などで雨の降る所があるでしょう。東海から九州にかけては晴れ間が出るものの、急な雨にご注意ください。局地的には雷を伴って雨脚が強まりそうです。





沖縄は本島地方や大東島地方で、雨の降る時間があるでしょう。昨日23日の夜、沖縄本島地方では線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が降り続いた所がありました。久米島では、今日24日午前5時50分までの48時間降水量は291・5ミリと、5月としては1位となる記録的な大雨になっています。地盤が緩んでいる所があるため、土砂災害にご注意ください。落雷や突風にも注意が必要です。

関東は肌寒さ解消 九州は真夏日の所も

最高気温は、北海道と東北の日本海側は昨日23日より低いですが、そのほかは昨日と同じくらいか高いでしょう。東京都心は22℃と、3日ぶりに20℃を超える予想です。ただ、ヒンヤリした風が吹くため、日中も羽織るもので調節してください。



東海から西では28℃前後の所が多く、名古屋は27℃と夏日の予想です。福岡県の久留米や熊本は31℃と、真夏日になる所があるでしょう。適切にエアコンを使い、こまめに水分をとるなど熱中症対策をしてお過ごしください。