「広島５−３中日」（２３日、バンテリンドーム）

広島の名原典彦外野手（２５）が初の１番抜てきに応えた。２試合連続スタメン出場し、２安打をマーク。初回の第１打席で中前打を放ち、先制のホームを踏むと、四回には左前へはじき返した。試合後は初のヒーローインタビューに登場し、初々しい笑顔を見せた若鯉。２１日に支配下登録されたばかりのフレッシュな力が、チームの起爆剤となっている。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−森下は粘った。

「うん、粘り強く投げてくれたと思います」

−序盤は次回以降の課題か。

「そうやね」

−打線は名原を１番で起用した。

「うん。相手（大野）は本当にいいピッチャーだからね。名原を１番でね、何とか塁に出てもらいたいなというところだったけど、期待に応えてくれました。今日もいいパフォーマンス、いいアピールしてくれました」

−打線も粘った。

「全員の力だと思います。ピッチャーも野手もね。いい試合だったと思います」

−森浦もいい投球。

「うん、だいぶ彼本来の姿に戻ってきてると思います」

−栗林投手の状態は。

「まだ報告受けてないんで。トレーナーからのね。トレーナーの報告を待ちたいと思います」