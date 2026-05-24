秋野暢子、ユニークな“わが家のTKG”を披露「ご飯で関所を作って…」 食卓ショットに反響「見た目もキレイでおもしろ〜い」「最高ですね」
俳優の秋野暢子（69）が21日、自身のインスタグラムを更新。個性的な“わが家のTKG（＝卵かけごはん）”を披露した。
【写真】「見た目もキレイでおもしろ〜い」ユニークな“わが家のTKG”披露の秋野暢子
秋野は「我が家のTKG+納豆」と、器の中央に配置された白米を境に、きれいにセパレートして盛り付けされた茶碗の写真をアップ。「ご飯で関所を作って右に生玉子（兵庫の里から届いた新鮮卵）左に納豆」「ご飯の上にちょこと昆布」と、そのユニークな配置について解説した。
「食べる時には混ぜるんだけどね」とおちゃめに付け加えつつ、「タンパク質しっかり取りますね」と健康的な栄養バランスへの意識ものぞかせた。
コメント欄には「ごはんで関所を作るのって見た目もキレイでおもしろ〜い」「最高ですね」「シンプルが一番美味しい」「お料理もテクニシャン」との声が寄せられている。
【写真】「見た目もキレイでおもしろ〜い」ユニークな“わが家のTKG”披露の秋野暢子
秋野は「我が家のTKG+納豆」と、器の中央に配置された白米を境に、きれいにセパレートして盛り付けされた茶碗の写真をアップ。「ご飯で関所を作って右に生玉子（兵庫の里から届いた新鮮卵）左に納豆」「ご飯の上にちょこと昆布」と、そのユニークな配置について解説した。
「食べる時には混ぜるんだけどね」とおちゃめに付け加えつつ、「タンパク質しっかり取りますね」と健康的な栄養バランスへの意識ものぞかせた。
コメント欄には「ごはんで関所を作るのって見た目もキレイでおもしろ〜い」「最高ですね」「シンプルが一番美味しい」「お料理もテクニシャン」との声が寄せられている。